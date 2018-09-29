Питер Кеньон пытается купить "Ньюкасл"

Бывший исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Питер Кеньон пытается осуществить сделку по приобретению "Ньюкасла" у Майка Эшли.

Как известно, "сороки" уже давно выставлены на продажу, однако Эшли никак не может найти инвестора, готового заплатить установленную цену.



Очередным потенциальным покупателем на "Ньюкасл" стал некий консорциум инвесторов, переговоры от лица которого ведет Кеньон, ныне занимающий пост директора в спортивном консультационном агентстве Opto Advisers.



По информации Sky Sports, Кеньон уже провел предварительные переговоры с Эшли и озвучил Майку, который владеет клубом с 2005 года, свои условия.



Если Эшли согласится продать клуб, то Кеньон получит руководящую должность на "Сент Джеймс Парк", однако насколько близка сделка, неизвестно.