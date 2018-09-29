Азар: "Могу остаться в "Челси" до конца карьеры"

Лидер "Челси" Эден Азар не исключил, что останется на "Стэмфорд Бридж" до конца карьеры.

Перед матчем с "Ливерпулем" бельгиец дал интервью BT Sport, в котором подтвердил, что минувшим летом действительно хотел перебраться в "Реал". Онако после яркого старта сезона Азар допускает, что подпишет новый контракт с "синими".



"Я скажу вам правду: я действительно хотел уйти после Чемпионата Мира. Я мечтаю выступать в Испании".



"Но правда в том, что "Челси" стал частью моей жизни. Я могу провести здесь остаток карьеры, но могу и уйти через год или два. Я люблю этот клуб, я люблю этот город. Мне будет легко принять решение (о новом контракте)", - сообщил Азар.