Азар: "Могу остаться в "Челси" до конца карьеры"

Эден Азар Лидер "Челси" Эден Азар не исключил, что останется на "Стэмфорд Бридж" до конца карьеры.

Перед матчем с "Ливерпулем" бельгиец дал интервью BT Sport, в котором подтвердил, что минувшим летом действительно хотел перебраться в "Реал". Онако после яркого старта сезона Азар допускает, что подпишет новый контракт с "синими".

"Я скажу вам правду: я действительно хотел уйти после Чемпионата Мира. Я мечтаю выступать в Испании".

"Но правда в том, что "Челси" стал частью моей жизни. Я могу провести здесь остаток карьеры, но могу и уйти через год или два. Я люблю этот клуб, я люблю этот город. Мне будет легко принять решение (о новом контракте)", - сообщил Азар.




Метки Азар, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 29.09.2018 21:35

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Последние комментарии:




  1. zzspurs 29.09.2018 22:40 # zzspurs
    Реал сейчас неблещет, потому может и вправду останется.

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  2. only--liverpool 29.09.2018 22:14 # only--liverpool
    Могу твою мать в рот выебать

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  3. cristean2 29.09.2018 22:12 # cristean2
    Крч намекнул что если и уйдет то только за рекордную сумму, уважение ему.

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  4. klementino 29.09.2018 21:56 # klementino
    Легенда

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  5. ganinilyha 29.09.2018 21:55 # ganinilyha
    Топарей за 200 миллионов и вперёд за ушастым

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  6. jumanji 29.09.2018 21:52 # jumanji
    Лучший из помойки,жаль никогда не будет играть в великом клубе.

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  7. chelsealondon 29.09.2018 21:42 # chelsealondon
    Топарь жуткий...

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