"Ливерпуль" ушел от поражения против "Челси"

Блестящий гол Даниэля Старриджа на 89-й минуте позволил "Ливерпулю" избежать поражения в выездном противостоянии с "Челси" — 1:1.

Стартовый состав "синих" не изменился относительно безголевого дерби с "Вест Хэмом".



Наставник "красных" Юрген Клопп сделал две перестановки по сравнению с победой 3:0 над "Саутгемптоном", выпустив Джо Гомеса и Джеймса Милнера вместо Жоэля Матипа и Джердана Шакири. Виргил Ван Дейк успел залечить свою болячку в срок и сохранил место в команде.



В начальной стадии матча можно было выделить лишь два дальних удара Мохамеда Салаха, но ни один из них не потревожил голкипера хозяев Кепу Аррисабалагу. В целом команды были осторожны, но демонстрировали активный и качественный футбол.



На 22-й минуте "Челси" получил прекрасную возможность открыть счет. Давид Луис со своей половины поля сделал длинную передачу на Виллиана, который выскочил один на один с Алиссоном, но не смог пробить своего партнера по сборной Бразилии, вовремя вышедшего навстречу.



Однако спустя еще три минуты Алиссон все-таки пропустил. Матео Ковачич из центрального круга сделал разрезающую передачу на Эдена Азара, который убежал от Гомеса и с левого края штрафной площади поразил дальний угол ворот — 1:0.



На 32-й минуте "Ливерпуль" едва не восстановил равновесие. Получив передачу в касание от Роберто Фирмино, Салах оттеснил корпусом Маркоса Алонсо, проскочил голкипера и с острого угла направлял мяч в ворота, однако в самый последний момент на пути снаряда успел встать Антонио Рюдигер.



В остатке тайма "красные" пытались изменить игру, однако "Челси" чувствовал себя комфортно и не прижимался к своим воротам, лишь позволив Садио Мане нанести акробатический удар через себя — мимо.



После перерыва гости продолжили оказывать давление. На 58-й минуте Мане ускользнул в штрафной от Сесара Аспиликуэты и пробил в ближний угол, но Кепа Аррисабалага не пустил мяч в свои ворота.



Ответ "синих" последовал на 64-й минуте, когда Рюдигер быстро разыграл штрафной, сделав передачу вперед на Азара. Эден совершил рывок по левому краю, вышел на свидание с Алиссоном, но пробил бесхитростно — в голкипера.



На 70-й минуте "красные" были просто обязаны забивать. Энди Робертсон выполнил роскошную передачу с левого фланга в центр штрафной, откуда появившийся на замену Шакири наносил удар безо всякого сопротивления, но непостижимым образом даже не попал в створ.



На 72-й минуте "Челси" вновь чудом избежал пропущенного гола. Фирмино со считанных метров бил головой после передачи Милнера, однако Давид Луис подстраховал своего голкипера на линии.



Время постепенно истекало, и казалось, "синие" отстоят минимальное преимущество. Однако на предпоследней минуте основного времени появившийся со скамейки Даниэль Старридж нанес роскошный удар с 25 метров под перекладину — 1:1.



Гол Старриджа всколыхнул вроде бы успокоившуюся игру. Концовка матча получилась бурной, но ничейный счет уже не изменился.



Матч получился очень живым, интересным и богатым на моменты, несмотря на всего два гола. "Ливерпуль" подвела собственная реализация, тогда как "Челси" не смог забить больше из-за Алиссона. "Красные" впервые в сезоне Премьер-Лиги потеряли очки, а вместе с двумя очками потеряли и лидерство в таблице.



"Челси" — "Ливерпуль". Отчет о матче