"Ливерпуль" ушел от поражения против "Челси"
Блестящий гол Даниэля Старриджа на 89-й минуте позволил "Ливерпулю" избежать поражения в выездном противостоянии с "Челси" — 1:1.
Стартовый состав "синих" не изменился относительно безголевого дерби с "Вест Хэмом".
Наставник "красных" Юрген Клопп сделал две перестановки по сравнению с победой 3:0 над "Саутгемптоном", выпустив Джо Гомеса и Джеймса Милнера вместо Жоэля Матипа и Джердана Шакири. Виргил Ван Дейк успел залечить свою болячку в срок и сохранил место в команде.
В начальной стадии матча можно было выделить лишь два дальних удара Мохамеда Салаха, но ни один из них не потревожил голкипера хозяев Кепу Аррисабалагу. В целом команды были осторожны, но демонстрировали активный и качественный футбол.
На 22-й минуте "Челси" получил прекрасную возможность открыть счет. Давид Луис со своей половины поля сделал длинную передачу на Виллиана, который выскочил один на один с Алиссоном, но не смог пробить своего партнера по сборной Бразилии, вовремя вышедшего навстречу.
Однако спустя еще три минуты Алиссон все-таки пропустил. Матео Ковачич из центрального круга сделал разрезающую передачу на Эдена Азара, который убежал от Гомеса и с левого края штрафной площади поразил дальний угол ворот — 1:0.
На 32-й минуте "Ливерпуль" едва не восстановил равновесие. Получив передачу в касание от Роберто Фирмино, Салах оттеснил корпусом Маркоса Алонсо, проскочил голкипера и с острого угла направлял мяч в ворота, однако в самый последний момент на пути снаряда успел встать Антонио Рюдигер.
В остатке тайма "красные" пытались изменить игру, однако "Челси" чувствовал себя комфортно и не прижимался к своим воротам, лишь позволив Садио Мане нанести акробатический удар через себя — мимо.
После перерыва гости продолжили оказывать давление. На 58-й минуте Мане ускользнул в штрафной от Сесара Аспиликуэты и пробил в ближний угол, но Кепа Аррисабалага не пустил мяч в свои ворота.
Ответ "синих" последовал на 64-й минуте, когда Рюдигер быстро разыграл штрафной, сделав передачу вперед на Азара. Эден совершил рывок по левому краю, вышел на свидание с Алиссоном, но пробил бесхитростно — в голкипера.
На 70-й минуте "красные" были просто обязаны забивать. Энди Робертсон выполнил роскошную передачу с левого фланга в центр штрафной, откуда появившийся на замену Шакири наносил удар безо всякого сопротивления, но непостижимым образом даже не попал в створ.
На 72-й минуте "Челси" вновь чудом избежал пропущенного гола. Фирмино со считанных метров бил головой после передачи Милнера, однако Давид Луис подстраховал своего голкипера на линии.
Время постепенно истекало, и казалось, "синие" отстоят минимальное преимущество. Однако на предпоследней минуте основного времени появившийся со скамейки Даниэль Старридж нанес роскошный удар с 25 метров под перекладину — 1:1.
Гол Старриджа всколыхнул вроде бы успокоившуюся игру. Концовка матча получилась бурной, но ничейный счет уже не изменился.
Матч получился очень живым, интересным и богатым на моменты, несмотря на всего два гола. "Ливерпуль" подвела собственная реализация, тогда как "Челси" не смог забить больше из-за Алиссона. "Красные" впервые в сезоне Премьер-Лиги потеряли очки, а вместе с двумя очками потеряли и лидерство в таблице.
"Челси" — "Ливерпуль". Отчет о матче
29.09.2018 21:25
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Последние комментарии:
Стыдно за пенсов и скаузеров, которые после такого матча умудряются сраться. Великолепный матч и справедливый результат, смысл тут спорить?
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Отскок ливерпуля пропустил ???
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Удачи Челси в ле
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щельси вес матч просидели как на унитазе.
пидоразы
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Блет но какой же контраст в качестве от уебков мурины и ловрена и топарей ввд/Гомеза и Робертсона.
(ответить)
Снова ору с портовых. Ливерпуль в плохой форме, ахаахахаха. Это ваш потолок дол6ое6ики
(ответить)
«Реал» и «Атлетико» заявили, что Роналду их изнасиловал, чтобы вы посмотрели мадридское дерби
(ответить)
безвизг, целуй азара в залупу!
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ебать как ролл ща каземиромалевич закатался)))
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Кто блять такой Александр Пяскорский???!
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Там нос уже сикает на кепу
(ответить)
Нос потащил... бля, выходит, не совсем говно
(ответить)
И да. По замене ошибочка вышла. Жиру надо было оставлять
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Матч не смотрел, но осуждаю
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И это претенденты?)))
Колбасу за неделю дважды выкинули. С кубка и с первого места апл . К этому уже можно привыкнуть. Ну а так колбасе позор конечно. Сколько клопп тренерит и сколько Сарри. При том что у Челси идет перестройка. Только месяц... я даже не могу представить что будет через несколько месяцев когда все сыграются
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скаузы, там рамосу еблет разбили
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В настоящее время Челси топ клубом делает Азар. Исключительно. Без него это обычный автобус - каким он собственно и был все последнее время. Правда автобусом достаточно не плохим, в отличии от того же МЮ. Главный вопрос для пенсов в том, насколько хватит по сезону Азара .
Как бы там ни было, Сари своей работой на данный момент, заслуживает уважения.
Ливерпуль же, как команда, выглядит очень мощно. Даже в свете того, тройка атаки пока, очевидно, не в лучшей форме.
P.S. И да,хваленого Жоржиньо сегодня перекрыли очень грамотно.
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Сарри респект. наверное первый на моей памяти приятный тренер Челси
и после матча красиво повел с Клоппом. удачи ему в ЛЕ
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Чуханы красные,да вы Стариджа в жопу должны целовать.
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О, Рамосу еблет разбили.
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