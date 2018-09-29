"Ливерпуль" ушел от поражения против "Челси"

Даниэль Старридж Блестящий гол Даниэля Старриджа на 89-й минуте позволил "Ливерпулю" избежать поражения в выездном противостоянии с "Челси" — 1:1.

Стартовый состав "синих" не изменился относительно безголевого дерби с "Вест Хэмом".

Наставник "красных" Юрген Клопп сделал две перестановки по сравнению с победой 3:0 над "Саутгемптоном", выпустив Джо Гомеса и Джеймса Милнера вместо Жоэля Матипа и Джердана Шакири. Виргил Ван Дейк успел залечить свою болячку в срок и сохранил место в команде.

В начальной стадии матча можно было выделить лишь два дальних удара Мохамеда Салаха, но ни один из них не потревожил голкипера хозяев Кепу Аррисабалагу. В целом команды были осторожны, но демонстрировали активный и качественный футбол.

На 22-й минуте "Челси" получил прекрасную возможность открыть счет. Давид Луис со своей половины поля сделал длинную передачу на Виллиана, который выскочил один на один с Алиссоном, но не смог пробить своего партнера по сборной Бразилии, вовремя вышедшего навстречу.

Однако спустя еще три минуты Алиссон все-таки пропустил. Матео Ковачич из центрального круга сделал разрезающую передачу на Эдена Азара, который убежал от Гомеса и с левого края штрафной площади поразил дальний угол ворот — 1:0.

На 32-й минуте "Ливерпуль" едва не восстановил равновесие. Получив передачу в касание от Роберто Фирмино, Салах оттеснил корпусом Маркоса Алонсо, проскочил голкипера и с острого угла направлял мяч в ворота, однако в самый последний момент на пути снаряда успел встать Антонио Рюдигер.

В остатке тайма "красные" пытались изменить игру, однако "Челси" чувствовал себя комфортно и не прижимался к своим воротам, лишь позволив Садио Мане нанести акробатический удар через себя — мимо.

После перерыва гости продолжили оказывать давление. На 58-й минуте Мане ускользнул в штрафной от Сесара Аспиликуэты и пробил в ближний угол, но Кепа Аррисабалага не пустил мяч в свои ворота.

Ответ "синих" последовал на 64-й минуте, когда Рюдигер быстро разыграл штрафной, сделав передачу вперед на Азара. Эден совершил рывок по левому краю, вышел на свидание с Алиссоном, но пробил бесхитростно — в голкипера.

На 70-й минуте "красные" были просто обязаны забивать. Энди Робертсон выполнил роскошную передачу с левого фланга в центр штрафной, откуда появившийся на замену Шакири наносил удар безо всякого сопротивления, но непостижимым образом даже не попал в створ.

На 72-й минуте "Челси" вновь чудом избежал пропущенного гола. Фирмино со считанных метров бил головой после передачи Милнера, однако Давид Луис подстраховал своего голкипера на линии.

Время постепенно истекало, и казалось, "синие" отстоят минимальное преимущество. Однако на предпоследней минуте основного времени появившийся со скамейки Даниэль Старридж нанес роскошный удар с 25 метров под перекладину — 1:1.

Гол Старриджа всколыхнул вроде бы успокоившуюся игру. Концовка матча получилась бурной, но ничейный счет уже не изменился.

Матч получился очень живым, интересным и богатым на моменты, несмотря на всего два гола. "Ливерпуль" подвела собственная реализация, тогда как "Челси" не смог забить больше из-за Алиссона. "Красные" впервые в сезоне Премьер-Лиги потеряли очки, а вместе с двумя очками потеряли и лидерство в таблице.

"Челси" — "Ливерпуль". Отчет о матче



Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2018 21:25

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Последние комментарии:




  1. ccchelsea 29.09.2018 22:36 # ccchelsea
    Стыдно за пенсов и скаузеров, которые после такого матча умудряются сраться. Великолепный матч и справедливый результат, смысл тут спорить?

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  2. chelsea1983 29.09.2018 22:34 # chelsea1983
    Отскок ливерпуля пропустил ???

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  3. moneymaker 29.09.2018 22:33 # moneymaker
    Удачи Челси в ле

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  4. chr1s8rown 29.09.2018 22:32 # chr1s8rown
    щельси вес матч просидели как на унитазе.
    пидоразы

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  5. gerrard08 29.09.2018 22:31 # gerrard08
    Блет но какой же контраст в качестве от уебков мурины и ловрена и топарей ввд/Гомеза и Робертсона.

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  6. yen33 29.09.2018 22:28 # yen33
    Снова ору с портовых. Ливерпуль в плохой форме, ахаахахаха. Это ваш потолок дол6ое6ики

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  7. narcot 29.09.2018 22:26 # narcot
    «Реал» и «Атлетико» заявили, что Роналду их изнасиловал, чтобы вы посмотрели мадридское дерби

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  8. narcot 29.09.2018 22:25 # narcot
    безвизг, целуй азара в залупу!

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  9. ditotonatale 29.09.2018 22:19 # ditotonatale
    ебать как ролл ща каземиромалевич закатался)))

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  10. mcferson 29.09.2018 22:06 # mcferson
    Кто блять такой Александр Пяскорский???!

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  11. ditotonatale 29.09.2018 22:05 # ditotonatale
    Там нос уже сикает на кепу

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  12. monsieurgood 29.09.2018 22:04 # monsieurgood
    Нос потащил... бля, выходит, не совсем говно

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  13. mototroller 29.09.2018 22:04 # mototroller
    И да. По замене ошибочка вышла. Жиру надо было оставлять

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  14. mcferson 29.09.2018 22:03 # mcferson
    Матч не смотрел, но осуждаю

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  15. mototroller 29.09.2018 22:01 # mototroller
    И это претенденты?)))
    Колбасу за неделю дважды выкинули. С кубка и с первого места апл . К этому уже можно привыкнуть. Ну а так колбасе позор конечно. Сколько клопп тренерит и сколько Сарри. При том что у Челси идет перестройка. Только месяц... я даже не могу представить что будет через несколько месяцев когда все сыграются

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  16. monsieurgood 29.09.2018 21:59 # monsieurgood
    скаузы, там рамосу еблет разбили

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  17. work 29.09.2018 21:58 # work
    В настоящее время Челси топ клубом делает Азар. Исключительно. Без него это обычный автобус - каким он собственно и был все последнее время. Правда автобусом достаточно не плохим, в отличии от того же МЮ. Главный вопрос для пенсов в том, насколько хватит по сезону Азара .
    Как бы там ни было, Сари своей работой на данный момент, заслуживает уважения.
    Ливерпуль же, как команда, выглядит очень мощно. Даже в свете того, тройка атаки пока, очевидно, не в лучшей форме.
    P.S. И да,хваленого Жоржиньо сегодня перекрыли очень грамотно.

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  18. spartan 29.09.2018 21:58 # spartan
    Сарри респект. наверное первый на моей памяти приятный тренер Челси
    и после матча красиво повел с Клоппом. удачи ему в ЛЕ

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  19. madchester 29.09.2018 21:58 # madchester
    Чуханы красные,да вы Стариджа в жопу должны целовать.

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  20. slash-lfc 29.09.2018 21:58 # slash-lfc
    О, Рамосу еблет разбили.

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