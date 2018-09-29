Петр Чех может пропустить до трех недель с травмой
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери выразил надежду, что отсутствие голкипера Петра Чеха с травмой не продлится дольше трех недель.
36-летний Чех упорно трудился на протяжении первого тайма субботнего матча Премьер-Лиги против "Уотфорда", однако за считанные мгновения до перерыва Петр получил мышечную травму, выбивая мяч от своих ворот.
В результате Чех был вынужден уступить свое место в воротах Бернду Лено, который надежно провел второй тайм и помог "канонирам" вырвать победу со счетом 2:0. После матча главный тренер лондонцев Унаи Эмери прокомментировал травму Петра.
"Сейчас я не знаю, что произошло. Завтра станет видно. Надеюсь, он пропустит не больше двух-трех недель. Кажется, это задняя поверхность бедра", — цитирует Эмери Evening Standard.
Добавим, учитывая приближающуюся международную паузу, Чех может пропустить всего два матча, которые "Арсенал" сыграет на следующей неделе — против "Карабаха" в Лиге Европы и против "Фулхэма" в Премьер-Лиге.
29.09.2018 20:30
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Дорогу Бернду. Один фиг в чемпионате ловить тока ЛЧ.
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