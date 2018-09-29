Дубль Кейна принес "Тоттенхэму" победу против худшей команды сезона

Дубль Харри Кейна обеспечил "Тоттенхэму" победу 0:2 в гостях у "Хаддерсфилда".

На поражение 3:1 от "Лестера" главный тренер "терьеров" Дэвид Вагнер отреагировал, обновив стартовый состав с помощью Джонатана Хогга и Алекса Притчарда.



"Шпоры" недосчитались из-за травм Уго Льориса, Деле Алли и Кристиана Эриксена. Вместо датчанина появился Давинсон Санчес, а команда перешла на схему с тремя защитниками.



Матч начался довольно спокойно, игра была равной, хотя хозяева чуть лучше владели мячом. Отсутствие явных голевых моментов не помешало "Тотенхэму" открыть счет на 25-й минуте, когда Киран Триппьер выполнил навес в штрафную, а Харри Кейн неотразимо пробил головой — 0:1.



Прошло еще несколько минут, и защитника гостей Данни Роуза уложили в чужой штрафной. Рефери назначил пенальти, благодаря чему Кейн оформил дубль — 0:2.



Второй тайм этого матча стал пустой формальностью. "Шпоры" предпочли сыграть надежно, явно экономя силы на противостояние с "Барселоной" в Лиге Чемпионов — об этом же свидетельствовали и замены Маурисио Почеттино. Хозяева лишь огрызнулись попаданием Лорана Депуатра в перекладину.



Кажется, дела "Тоттенхэма" постепенно налаживаются после недавней серии из трех поражений кряду. "Шпоры" уверенно победили и вдобавок сделали это, затратив не так много сил, что важно перед Лигой Чемпионов.



"Хаддерсфилд" — "Тоттенхэм". Отчет о матче