"Сити" одержал дежурную победу, обыграв "Брайтон"

"Манчестер Сити" отпраздновал дежурную победу, без каких-либо проблем разобравшись с "Брайтоном" — 2:0.

Отгрузив в ворота "Кардиффа" пять безответных мячей в прошлый уикенд, в этот разд наставник "горожан" Хосеп Гвардиола решил посмотреть в деле Александра Зинченко и Давида Сильву, которые заменили Фабиана Дельфа и Илкая Гюндогана.



У "чаек" Бирам Кайал и Юрген Локадия вышли вместо Дейла Стивенса и Гленна Мюррея.



Матч начался по ожидаемому сценарию. Гости всей командой ушли в оборону, позволяя сопернику безраздельно владеть мячом. Однако "Сити" не имел свободного пространства и не мог выходить на свободные позиции или хотя бы просто атаковать на скорости.



Казалось, план "Брайтона" на игру работает, однако это ощущение сохранялось лишь до 26-й минуты, когда Лерой Сане, подхватив мяч от Серхио Агуэро, выполнил прострел с левого края на дальнюю штангу, а туда уже подключился Рахим Стерлинг — 1:0.



В остатке тайма "горожане" создали еще несколько моментов, а также нарастили свое преимущество по владению мячом до четырехкратного. Для полного счастья хозяева не хватало второго гола.



Этого второго гола пришлось ждать до 65-й минуты, когда Агуэро подхватил мяч вдали от ворот, продвинулся вперед, словно не замечая соперников, сыграл в стенку со Стерлингом и расстрелял ворота — 2:0.



В остатке второго тайма "Сити" уже совсем не напрягался. Хозяева завершили матч почти с тремя десятками ударов, но забить больше не смогли.



"Сити" одержал достаточно комфортную и даже дежурную победу, продолжая шлифовать свое мастерство против команд, которые пытаются "выставить автобус". Теперь "горожане" ждут осечки кого-либо их своих конкурентов.



"Манчестер Сити" — "Брайтон". Отчет о матче