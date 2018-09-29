"Сити" одержал дежурную победу, обыграв "Брайтон"
"Манчестер Сити" отпраздновал дежурную победу, без каких-либо проблем разобравшись с "Брайтоном" — 2:0.
Отгрузив в ворота "Кардиффа" пять безответных мячей в прошлый уикенд, в этот разд наставник "горожан" Хосеп Гвардиола решил посмотреть в деле Александра Зинченко и Давида Сильву, которые заменили Фабиана Дельфа и Илкая Гюндогана.
У "чаек" Бирам Кайал и Юрген Локадия вышли вместо Дейла Стивенса и Гленна Мюррея.
Матч начался по ожидаемому сценарию. Гости всей командой ушли в оборону, позволяя сопернику безраздельно владеть мячом. Однако "Сити" не имел свободного пространства и не мог выходить на свободные позиции или хотя бы просто атаковать на скорости.
Казалось, план "Брайтона" на игру работает, однако это ощущение сохранялось лишь до 26-й минуты, когда Лерой Сане, подхватив мяч от Серхио Агуэро, выполнил прострел с левого края на дальнюю штангу, а туда уже подключился Рахим Стерлинг — 1:0.
В остатке тайма "горожане" создали еще несколько моментов, а также нарастили свое преимущество по владению мячом до четырехкратного. Для полного счастья хозяева не хватало второго гола.
Этого второго гола пришлось ждать до 65-й минуты, когда Агуэро подхватил мяч вдали от ворот, продвинулся вперед, словно не замечая соперников, сыграл в стенку со Стерлингом и расстрелял ворота — 2:0.
В остатке второго тайма "Сити" уже совсем не напрягался. Хозяева завершили матч почти с тремя десятками ударов, но забить больше не смогли.
"Сити" одержал достаточно комфортную и даже дежурную победу, продолжая шлифовать свое мастерство против команд, которые пытаются "выставить автобус". Теперь "горожане" ждут осечки кого-либо их своих конкурентов.
"Манчестер Сити" — "Брайтон". Отчет о матче
29.09.2018 19:00
Просмотров: 318
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ЧЕМПИОНЫ !
(ответить)
Брайтон мог создать проблемы. Хорошо что вскрыли оборону
(ответить)
Кун - ваще КРАСАВА.
(ответить)
Сити это уровень Барселоны Реала Баварии
Кароли Англии
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий