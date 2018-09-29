"Арсенал" выцарапал победу против "Уотфорда"

Месут Озил "Арсенал" продлил свою победную серию в Премьер-Лиге до пяти матчей, в тяжелейшей борьбе выцарапав три очка против "Уотфорда" — 2:0.

Защитник "канониров" Сократис Папастатопулос не успел залечить свою ногу, травмированную против "Эвертона" в прошлый уикенд, поэтому его место в составе занял Роб Холдинг.

Одна перестановка относительно предыдущего матча Премьер-Лиги наблюдалась и у "шершней". Вместо угодившего в лазарет Дарила Янмата на позицию правого защитника вышел Марк Наварро.

В самом начале матча гостям повезло отделаться испугом, потому что рефери Энтони Тэйлор решил не реагировать на поступок Кристиана Кабаселе, который сбил в своей штрафной Александра Лакасетта.

Нужно отдать должное "Уотфорду", который очень смело атаковал, однако на 15-й минуте "шершни" просто провалились в обороне, позволил Лакасетту выйти один на один. Французский нападающий попытался перебросить мяч через голкипера, но не попал в створ.

Несмотря на отдельные провалы в обороне, "шершни" продолжали играть активно и дерзко. В штрафной площади Петра Чеха было жарко, однако и на противоположном краю поля регулярно возникала острота. Игра была открытой и равной.

Кстати о Чехе. В концовке тайма ветеран получил травму задней поверхности бедра и был вынужден уступить свое место в воротах Бернду Лено.

На 52-й минуте Лено совершил свой первое спасение, отразив удар в касание Троя Дини после розыгрыша штрафного. Бернду пришлось вытянуться в струну, чтобы выловить мяч из нижнего угла ворот.

В дальнейшем Лено еще несколько раз вступил в игру. По остроте создаваемых моментов "Уотфорд" превосходил "канониров", но никак не мог забить.

Казалось, гости вполне могут вырвать победу, однако на 80-й минуте свое веское слово сказал Лакасетт, на ближней штанге подвергнув давлению Крейга Кэткарта, который поразил собственные ворота — 1:0.

На 83-й минуте Лакасетт уже выступил ассистентом, удобно прострелив на линию вратарской с правого края штрафной площади — 2:0.

По количеству опасных моментов "Уотфорд", пожалуй, превзошел своего соперника, однако это делает победу "Арсенала" еще слаще. Несмотря на очевидные игровые проблемы, "канониры" добились нужного результата, и за это их лишь можно похвалить.

"Арсенал" — "Уотфорд". Отчет о матче



Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2018 18:55

Количество просмотров Просмотров: 2032

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hollywood-hoe 29.09.2018 19:53 # hollywood-hoe
    Виллиан простил

    (ответить)

  2. melwood-lfc 29.09.2018 19:52 # melwood-lfc
    Топ 1 кипер мира

    (ответить)

  3. only--liverpool 29.09.2018 19:51 # only--liverpool
    никого не смущает что челси перепасовывается защитниками пол игры аки ман сити? или это теперь модно???

    (ответить)

  4. mikkiynwa 29.09.2018 19:51 # mikkiynwa
    Хендерсон это ХАХАХАХАХАХАХАХХАХА
    ну реально самый уебищный капитан
    Бестолковый
    Орет как даун)))

    (ответить)

  5. mikkiynwa 29.09.2018 19:48 # mikkiynwa
    Снова пенсам подсуживают, ну что за пзд.

    (ответить)

  6. electric 29.09.2018 19:48 # electric
    забить бы еще при таком тотальном превосходстве.
    зае6али прощать

    (ответить)

  7. only--liverpool 29.09.2018 19:48 # only--liverpool
    1 незасчитаный пенальти

    (ответить)

  8. mikkiynwa 29.09.2018 19:46 # mikkiynwa
    Азар конечно жуткий топарик.
    Вся игра на нем держится у Челси.

    (ответить)

  9. kos9k 29.09.2018 19:46 # kos9k
    зае6али уже прощать пенсовский биомусор, 3 момента было блять, а они хуй в створ ворот могут попасть

    (ответить)

  10. skychnie-oboi 29.09.2018 19:45 # skychnie-oboi
    Пцц опять сцанный автобус пенсионерский.

    (ответить)

  11. mikkiynwa 29.09.2018 19:44 # mikkiynwa
    Ору гостевой сектор ЛФК перепевает членсов.
    ))

    (ответить)

  12. liverpool-kutais 29.09.2018 19:42 # liverpool-kutais
    Мои отправил Рюдигера в буфет)

    (ответить)

  13. mikkiynwa 29.09.2018 19:42 # mikkiynwa
    Пенсы опять надеются, что судьи помогут или шарага залетит.

    (ответить)

  14. hollywood-hoe 29.09.2018 19:42 # hollywood-hoe
    Бля луиз заебал просто уже. клоун ебаный

    (ответить)

  15. melwood-lfc 29.09.2018 19:41 # melwood-lfc
    бл вот помню Алонсон в Болтоне чуть ли не опорника играл и был вообще, мягко говоря, слабеньким даже для Болтона
    а в итоге лучший лз апл прямосейчас

    (ответить)

  16. ry-l 29.09.2018 19:41 # ry-l
    Король ЕГипта, леел

    (ответить)

  17. electric 29.09.2018 19:40 # electric
    а зачем опять френда судить поставили?

    (ответить)

  18. rap-woiska 29.09.2018 19:40 # rap-woiska
    какой же топарьский удар у Саллаха, что не плюшка-то бомба

    (ответить)

  19. melwood-lfc 29.09.2018 19:40 # melwood-lfc
    ой блять продайте этого кучерявого египтянина кривого

    (ответить)

  20. ry-l 29.09.2018 19:38 # ry-l
    Какой же топарь Салат в работе с мячом, шикарный партнер.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: