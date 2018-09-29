"Арсенал" выцарапал победу против "Уотфорда"

"Арсенал" продлил свою победную серию в Премьер-Лиге до пяти матчей, в тяжелейшей борьбе выцарапав три очка против "Уотфорда" — 2:0.

Защитник "канониров" Сократис Папастатопулос не успел залечить свою ногу, травмированную против "Эвертона" в прошлый уикенд, поэтому его место в составе занял Роб Холдинг.



Одна перестановка относительно предыдущего матча Премьер-Лиги наблюдалась и у "шершней". Вместо угодившего в лазарет Дарила Янмата на позицию правого защитника вышел Марк Наварро.



В самом начале матча гостям повезло отделаться испугом, потому что рефери Энтони Тэйлор решил не реагировать на поступок Кристиана Кабаселе, который сбил в своей штрафной Александра Лакасетта.



Нужно отдать должное "Уотфорду", который очень смело атаковал, однако на 15-й минуте "шершни" просто провалились в обороне, позволил Лакасетту выйти один на один. Французский нападающий попытался перебросить мяч через голкипера, но не попал в створ.



Несмотря на отдельные провалы в обороне, "шершни" продолжали играть активно и дерзко. В штрафной площади Петра Чеха было жарко, однако и на противоположном краю поля регулярно возникала острота. Игра была открытой и равной.



Кстати о Чехе. В концовке тайма ветеран получил травму задней поверхности бедра и был вынужден уступить свое место в воротах Бернду Лено.



На 52-й минуте Лено совершил свой первое спасение, отразив удар в касание Троя Дини после розыгрыша штрафного. Бернду пришлось вытянуться в струну, чтобы выловить мяч из нижнего угла ворот.



В дальнейшем Лено еще несколько раз вступил в игру. По остроте создаваемых моментов "Уотфорд" превосходил "канониров", но никак не мог забить.



Казалось, гости вполне могут вырвать победу, однако на 80-й минуте свое веское слово сказал Лакасетт, на ближней штанге подвергнув давлению Крейга Кэткарта, который поразил собственные ворота — 1:0.



На 83-й минуте Лакасетт уже выступил ассистентом, удобно прострелив на линию вратарской с правого края штрафной площади — 2:0.



По количеству опасных моментов "Уотфорд", пожалуй, превзошел своего соперника, однако это делает победу "Арсенала" еще слаще. Несмотря на очевидные игровые проблемы, "канониры" добились нужного результата, и за это их лишь можно похвалить.



"Арсенал" — "Уотфорд". Отчет о матче