"Арсенал" выцарапал победу против "Уотфорда"
"Арсенал" продлил свою победную серию в Премьер-Лиге до пяти матчей, в тяжелейшей борьбе выцарапав три очка против "Уотфорда" — 2:0.
Защитник "канониров" Сократис Папастатопулос не успел залечить свою ногу, травмированную против "Эвертона" в прошлый уикенд, поэтому его место в составе занял Роб Холдинг.
Одна перестановка относительно предыдущего матча Премьер-Лиги наблюдалась и у "шершней". Вместо угодившего в лазарет Дарила Янмата на позицию правого защитника вышел Марк Наварро.
В самом начале матча гостям повезло отделаться испугом, потому что рефери Энтони Тэйлор решил не реагировать на поступок Кристиана Кабаселе, который сбил в своей штрафной Александра Лакасетта.
Нужно отдать должное "Уотфорду", который очень смело атаковал, однако на 15-й минуте "шершни" просто провалились в обороне, позволил Лакасетту выйти один на один. Французский нападающий попытался перебросить мяч через голкипера, но не попал в створ.
Несмотря на отдельные провалы в обороне, "шершни" продолжали играть активно и дерзко. В штрафной площади Петра Чеха было жарко, однако и на противоположном краю поля регулярно возникала острота. Игра была открытой и равной.
Кстати о Чехе. В концовке тайма ветеран получил травму задней поверхности бедра и был вынужден уступить свое место в воротах Бернду Лено.
На 52-й минуте Лено совершил свой первое спасение, отразив удар в касание Троя Дини после розыгрыша штрафного. Бернду пришлось вытянуться в струну, чтобы выловить мяч из нижнего угла ворот.
В дальнейшем Лено еще несколько раз вступил в игру. По остроте создаваемых моментов "Уотфорд" превосходил "канониров", но никак не мог забить.
Казалось, гости вполне могут вырвать победу, однако на 80-й минуте свое веское слово сказал Лакасетт, на ближней штанге подвергнув давлению Крейга Кэткарта, который поразил собственные ворота — 1:0.
На 83-й минуте Лакасетт уже выступил ассистентом, удобно прострелив на линию вратарской с правого края штрафной площади — 2:0.
По количеству опасных моментов "Уотфорд", пожалуй, превзошел своего соперника, однако это делает победу "Арсенала" еще слаще. Несмотря на очевидные игровые проблемы, "канониры" добились нужного результата, и за это их лишь можно похвалить.
"Арсенал" — "Уотфорд". Отчет о матче
29.09.2018 18:55
Просмотров: 2032
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Виллиан простил
(ответить)
Топ 1 кипер мира
(ответить)
никого не смущает что челси перепасовывается защитниками пол игры аки ман сити? или это теперь модно???
(ответить)
Хендерсон это ХАХАХАХАХАХАХАХХАХА
ну реально самый уебищный капитан
Бестолковый
Орет как даун)))
(ответить)
Снова пенсам подсуживают, ну что за пзд.
(ответить)
забить бы еще при таком тотальном превосходстве.
зае6али прощать
(ответить)
1 незасчитаный пенальти
(ответить)
Азар конечно жуткий топарик.
Вся игра на нем держится у Челси.
(ответить)
зае6али уже прощать пенсовский биомусор, 3 момента было блять, а они хуй в створ ворот могут попасть
(ответить)
Пцц опять сцанный автобус пенсионерский.
(ответить)
Ору гостевой сектор ЛФК перепевает членсов.
))
(ответить)
Мои отправил Рюдигера в буфет)
(ответить)
Пенсы опять надеются, что судьи помогут или шарага залетит.
(ответить)
Бля луиз заебал просто уже. клоун ебаный
(ответить)
бл вот помню Алонсон в Болтоне чуть ли не опорника играл и был вообще, мягко говоря, слабеньким даже для Болтона
а в итоге лучший лз апл прямосейчас
(ответить)
Король ЕГипта, леел
(ответить)
а зачем опять френда судить поставили?
(ответить)
какой же топарьский удар у Саллаха, что не плюшка-то бомба
(ответить)
ой блять продайте этого кучерявого египтянина кривого
(ответить)
Какой же топарь Салат в работе с мячом, шикарный партнер.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий