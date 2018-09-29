Фердинанд ждет "больших решений" от руководства "Юнайтед"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд призвал руководство "красных дьяволов" к решительным действиям после выездного поражения от "Вест Хэма".

Проиграв на старте сезона "Брайтону" и "Тоттенхэму", "Юнайтед" выправил ситуацию — но лишь слегка и ненадолго, потому что затем последовала новая черная полоса. Неделю назад "дьяволы" упустили победу против "Вулверхэмптона", затем сенсационно вылетели из Кубка Лиги, а в субботу были биты "Вест Хэмом".



На эти результаты накладывается конфликт главного тренера Жозе Моуриньо с полузащитником Полем Погба, и Фердинанд считает, что боссам "Юнайтед" медлить больше нельзя.



"Будучи футболистом, желание упорно трудиться и стараться должно быть в твоем ДНК. Сегодня я этого не наблюдал".



"От "Манчестер Юнайтед" требуются большие решения. Уверен, на уровне руководства будут разговоры на этот счет. Они должны понять, как клуб может двигаться вперед с этим тренером, с этим составом. Сейчас они не справляются с базовыми вещами. Им нужно прибавить".



"Убежден, наделенные властью люди в этом клубе должны принять решение. Нужно что-нибудь сделать, и я не обязательно имею ввиду, что кто-нибудь должен уйти. Нужно что-нибудь предпринять", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.