Моуриньо объяснил поражение от "Вест Хэма" судейскими ошибками

Жозе Моуриньо Поражение от "Вест Хэма" в рамках Премьер-Лиги главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо связал с ошибками рефери.

Пассивная игра "красных дьяволов" на Лондонском Стадионе предопределила исход субботней встречи. "Юнайтед" пропустил три мяча, ответил всего одним, но Моуриньо видит причиной поражения судейские ошибки.

"Когда команда, испытывающая проблемы с уверенностью, пропускает уже на пятой минуте, это не лучший способ начать игру. Перед голом был офсайд, но, возможно, лайнсмен этого не увидел и совершил ошибку".

"Второй гол мы пропустили от Андрея Ярмоленко. Мы знали, что он левоногий игок, но все равно позволили ему нанести удар с левой. Во втором тайме мы оживились, их вратарь сделал несколько сейвов, но затем мы пропустили еще. И снова после ошибки рефери: там был фол. Это убило нашу веру в себя".

"Отсутствие Санчеса? Вы несколько месяцев просили меня выпустить Мартиаля. Сегодня я дал ему шанс, Алексиса, наоборот, оставил вне заявки. И вы видели, что произошло потом", - сообщил Моуриньо BT Sport.




Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лиги

Автор foxmcfc   

Дата 29.09.2018 17:05

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  1. mancunia-planet 29.09.2018 17:40 # mancunia-planet
    Когда ж его уволят нахуй

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  2. fc-oil 29.09.2018 17:34 # fc-oil
    Типикал для Хосе

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  3. chebrec 29.09.2018 17:15 # chebrec
    Виноваты все кроме мавра

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  4. bubb 29.09.2018 17:03 # bubb
    узнаю Арсена)

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  5. lahmatyj 29.09.2018 17:03 # lahmatyj
    кто бы сомневался, что виноваты все, кроме жозика.

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