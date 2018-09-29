Моуриньо объяснил поражение от "Вест Хэма" судейскими ошибками

Поражение от "Вест Хэма" в рамках Премьер-Лиги главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо связал с ошибками рефери.

Пассивная игра "красных дьяволов" на Лондонском Стадионе предопределила исход субботней встречи. "Юнайтед" пропустил три мяча, ответил всего одним, но Моуриньо видит причиной поражения судейские ошибки.



"Когда команда, испытывающая проблемы с уверенностью, пропускает уже на пятой минуте, это не лучший способ начать игру. Перед голом был офсайд, но, возможно, лайнсмен этого не увидел и совершил ошибку".



"Второй гол мы пропустили от Андрея Ярмоленко. Мы знали, что он левоногий игок, но все равно позволили ему нанести удар с левой. Во втором тайме мы оживились, их вратарь сделал несколько сейвов, но затем мы пропустили еще. И снова после ошибки рефери: там был фол. Это убило нашу веру в себя".



"Отсутствие Санчеса? Вы несколько месяцев просили меня выпустить Мартиаля. Сегодня я дал ему шанс, Алексиса, наоборот, оставил вне заявки. И вы видели, что произошло потом", - сообщил Моуриньо BT Sport.