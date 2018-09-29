"Юнайтед" бит "Вест Хэмом"

Андрей Ярмоленко "Манчестер Юнайтед" в очередной раз испытал унижение в этом сезоне, проиграв на выезде "Вест Хэму" со счетом 3:1.

Относительно безголевого матча против "Челси" в стартовом составе "молотобойцев" появился Марко Арнаутович, заменив Мичейла Антонио.

На домашнюю ничью против "Вулверхэмптона" главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо отреагировал четырьмя перестановками, доверившись Эшли Янгу, Неманье Матичу, Скотту Мактоминею и Антони Мартиалю.

"Вест Хэм" по-хозяйски начал матч и уже спустя пять минут после начала праздновал гол. Пабо Сабалета легко опередил Люка Шоу на правом фланге и прострелил к ближней штанге, где Фелипе Андерсон продемонстрировал великолепную технику, и внешней стороной стопы в касание перевел мяч в ворота — 1:0.

Открыв счет, "молотобойцы" принялись оборонять добытое преимущество, но со сдерживанием Ромелу Лукаку у них возникали определенные проблемы. В середине тайма бельгиец нанес опаснейшей удар головой, слегка облизнув штангу со внешней стороны.

Натиск гостей был ощутимым, однако удары в створ ворот Лукаша Фабиански отсутствовали напрочь. "Вест Хэм" практически не контратаковал, но в концовке тайма оживился и удвоил свое преимущество. Завладев мячом в штрафной, Андрей Ярмоленко отошел почти к дальней линии площадки, а затем пробил, и после рикошета от Виктора Линделефа снаряд влетел в "девятку" — 2:0.

Во втором тайме "дьяволы" пытались взвинтить темп, но безуспешно, а их атакам по-прежнему не хватало остроты. По-настоящему голевой момент "Юнайтед" удалось создать лишь на 64-й минуте, когда Маруан Феллайни выиграл борьбу на втором этаже и пробил головой, но Фабиански совершил блестящий сейв на линии ворот.

И все-таки вода камень точит. На 71-й минуте Шоу выполнил подачу с углового, а появившийся на замену Маркус Рэшфорд сыграл на опережение и пяткой послал мяч в ворота — 2:1.

Правда, интрига возродилась ненадолго, потому что уже спустя три минуты Арнаутович воспользовался провалом в центре обороны "Юнайтед" и после передачи Марка Нобла вышел один на один с Давидом Де Хеа, хладнокровно закатив мяч в сетку — 3:1.

Издевательский гол Арнаутович значительно охладил эмоции обеих команд, и концовка матча прошла крайне неторопливо. "Юнайтед" словно смирился с неизбежностью поражения.

"Юнайтед" потерпел уже свое третье поражение в новом сезоне, и это не может не настораживать. "Дьяволы" по-прежнему уязвимы в обороне, а их атаки сводятся к забросу мяча вперед на мощных игроков. Такой соперник оказался более чем по зубам набирающему ход "Вест Хэму".

"Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче



Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2018 16:25

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Последние комментарии:




  1. van-der-slav 29.09.2018 17:48 # van-der-slav
    где новость про увольнение

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  2. monsieurgood 29.09.2018 17:37 # monsieurgood
    Чеху уже пора в чешских групповухах сниматься

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  3. ditotonatale 29.09.2018 17:32 # ditotonatale
    Хорош Уотфорд, c душой играет, лупится от души

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  4. monsieurgood 29.09.2018 17:32 # monsieurgood
    петухи закукарекали один мяч, ща их гомоадепты начнут про чемпионство щебетать

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  5. fowler9 29.09.2018 17:30 # fowler9
    Блять, отключите супу интернет

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  6. rentv 29.09.2018 17:27 # rentv
    Назовите мне стадион в Англии на котором атмосфера хуже чем на Эмирейтс

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  7. monsieurgood 29.09.2018 17:24 # monsieurgood
    вообще, мю, канеш, терпилы полные. их разводят по полной, а они ничего не делают.

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  8. narcot 29.09.2018 17:21 # narcot
    когда уже переведутся дол6оёбы, для которых чмоу > контекс

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  9. rentv 29.09.2018 17:20 # rentv
    Не перестаю удивлять я, какой же Эмирейтс говно стадион.

    Это пиздец. В Британии только у ВХ хуже, наверное.

    Аж блевать охота

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  10. mancityman 29.09.2018 17:20 # mancityman
    Suka kakie je oni obossanye 4lenososy, mour jivi) )

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  11. beatboy 29.09.2018 17:19 # beatboy
    Вы так Сэра Алекса отправите на то свет раньше времени обрыганы, клуб бесхребетных неудачников)))

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  12. monsieurgood 29.09.2018 17:19 # monsieurgood
    как там ттх? красиво играют?

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  13. melwood-lfc 29.09.2018 17:16 # melwood-lfc
    предлагаю вернуть афа
    и скопытится быстре
    и мю развалится еще больше
    "Как убивали моншестер 2"

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  14. rap-woiska 29.09.2018 17:16 # rap-woiska
    лол лякезет

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  15. reams 29.09.2018 17:15 # reams
    Ляказееетттттттт, ааааааа

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  16. mr-dodds 29.09.2018 17:15 # mr-dodds
    Тупо позор, снова цыган исполняет шеягу и дестабилирует обстановку в раздевалке, подрывая имидж клуба. Пусть Санчеса с собой забирает, кусок обиженной цыганской шлюхи.
    По игре? Это позорнее, чем игра при Мойше и всё.

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  17. mufc1994 29.09.2018 17:10 # mufc1994
    А кроме Зидана больше и некого брать на данный момент, Почеттино даже и после этого сезона не придёт, не говоря уже про по ходу сезона

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  18. reams 29.09.2018 17:06 # reams
    этот пидрила уже засуживает Арсенал, мде

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  19. narcot 29.09.2018 17:06 # narcot
    адекватные болелы помойки, кого на смену обоссаному видите? жардим? симеоне? зидан? вообще чёт нет топарей, кроме жардима

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  20. rap-woiska 29.09.2018 17:06 # rap-woiska
    чо посмотреть ? сити, шпор или аснал?

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