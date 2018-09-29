"Юнайтед" бит "Вест Хэмом"

"Манчестер Юнайтед" в очередной раз испытал унижение в этом сезоне, проиграв на выезде "Вест Хэму" со счетом 3:1.

Относительно безголевого матча против "Челси" в стартовом составе "молотобойцев" появился Марко Арнаутович, заменив Мичейла Антонио.



На домашнюю ничью против "Вулверхэмптона" главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо отреагировал четырьмя перестановками, доверившись Эшли Янгу, Неманье Матичу, Скотту Мактоминею и Антони Мартиалю.



"Вест Хэм" по-хозяйски начал матч и уже спустя пять минут после начала праздновал гол. Пабо Сабалета легко опередил Люка Шоу на правом фланге и прострелил к ближней штанге, где Фелипе Андерсон продемонстрировал великолепную технику, и внешней стороной стопы в касание перевел мяч в ворота — 1:0.



Открыв счет, "молотобойцы" принялись оборонять добытое преимущество, но со сдерживанием Ромелу Лукаку у них возникали определенные проблемы. В середине тайма бельгиец нанес опаснейшей удар головой, слегка облизнув штангу со внешней стороны.



Натиск гостей был ощутимым, однако удары в створ ворот Лукаша Фабиански отсутствовали напрочь. "Вест Хэм" практически не контратаковал, но в концовке тайма оживился и удвоил свое преимущество. Завладев мячом в штрафной, Андрей Ярмоленко отошел почти к дальней линии площадки, а затем пробил, и после рикошета от Виктора Линделефа снаряд влетел в "девятку" — 2:0.



Во втором тайме "дьяволы" пытались взвинтить темп, но безуспешно, а их атакам по-прежнему не хватало остроты. По-настоящему голевой момент "Юнайтед" удалось создать лишь на 64-й минуте, когда Маруан Феллайни выиграл борьбу на втором этаже и пробил головой, но Фабиански совершил блестящий сейв на линии ворот.



И все-таки вода камень точит. На 71-й минуте Шоу выполнил подачу с углового, а появившийся на замену Маркус Рэшфорд сыграл на опережение и пяткой послал мяч в ворота — 2:1.



Правда, интрига возродилась ненадолго, потому что уже спустя три минуты Арнаутович воспользовался провалом в центре обороны "Юнайтед" и после передачи Марка Нобла вышел один на один с Давидом Де Хеа, хладнокровно закатив мяч в сетку — 3:1.



Издевательский гол Арнаутович значительно охладил эмоции обеих команд, и концовка матча прошла крайне неторопливо. "Юнайтед" словно смирился с неизбежностью поражения.



"Юнайтед" потерпел уже свое третье поражение в новом сезоне, и это не может не настораживать. "Дьяволы" по-прежнему уязвимы в обороне, а их атаки сводятся к забросу мяча вперед на мощных игроков. Такой соперник оказался более чем по зубам набирающему ход "Вест Хэму".



"Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче