"Юнайтед" бит "Вест Хэмом"
"Манчестер Юнайтед" в очередной раз испытал унижение в этом сезоне, проиграв на выезде "Вест Хэму" со счетом 3:1.
Относительно безголевого матча против "Челси" в стартовом составе "молотобойцев" появился Марко Арнаутович, заменив Мичейла Антонио.
На домашнюю ничью против "Вулверхэмптона" главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо отреагировал четырьмя перестановками, доверившись Эшли Янгу, Неманье Матичу, Скотту Мактоминею и Антони Мартиалю.
"Вест Хэм" по-хозяйски начал матч и уже спустя пять минут после начала праздновал гол. Пабо Сабалета легко опередил Люка Шоу на правом фланге и прострелил к ближней штанге, где Фелипе Андерсон продемонстрировал великолепную технику, и внешней стороной стопы в касание перевел мяч в ворота — 1:0.
Открыв счет, "молотобойцы" принялись оборонять добытое преимущество, но со сдерживанием Ромелу Лукаку у них возникали определенные проблемы. В середине тайма бельгиец нанес опаснейшей удар головой, слегка облизнув штангу со внешней стороны.
Натиск гостей был ощутимым, однако удары в створ ворот Лукаша Фабиански отсутствовали напрочь. "Вест Хэм" практически не контратаковал, но в концовке тайма оживился и удвоил свое преимущество. Завладев мячом в штрафной, Андрей Ярмоленко отошел почти к дальней линии площадки, а затем пробил, и после рикошета от Виктора Линделефа снаряд влетел в "девятку" — 2:0.
Во втором тайме "дьяволы" пытались взвинтить темп, но безуспешно, а их атакам по-прежнему не хватало остроты. По-настоящему голевой момент "Юнайтед" удалось создать лишь на 64-й минуте, когда Маруан Феллайни выиграл борьбу на втором этаже и пробил головой, но Фабиански совершил блестящий сейв на линии ворот.
И все-таки вода камень точит. На 71-й минуте Шоу выполнил подачу с углового, а появившийся на замену Маркус Рэшфорд сыграл на опережение и пяткой послал мяч в ворота — 2:1.
Правда, интрига возродилась ненадолго, потому что уже спустя три минуты Арнаутович воспользовался провалом в центре обороны "Юнайтед" и после передачи Марка Нобла вышел один на один с Давидом Де Хеа, хладнокровно закатив мяч в сетку — 3:1.
Издевательский гол Арнаутович значительно охладил эмоции обеих команд, и концовка матча прошла крайне неторопливо. "Юнайтед" словно смирился с неизбежностью поражения.
"Юнайтед" потерпел уже свое третье поражение в новом сезоне, и это не может не настораживать. "Дьяволы" по-прежнему уязвимы в обороне, а их атаки сводятся к забросу мяча вперед на мощных игроков. Такой соперник оказался более чем по зубам набирающему ход "Вест Хэму".
"Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
29.09.2018 16:25
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Последние комментарии:
где новость про увольнение
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Чеху уже пора в чешских групповухах сниматься
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Хорош Уотфорд, c душой играет, лупится от души
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петухи закукарекали один мяч, ща их гомоадепты начнут про чемпионство щебетать
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Блять, отключите супу интернет
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Назовите мне стадион в Англии на котором атмосфера хуже чем на Эмирейтс
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вообще, мю, канеш, терпилы полные. их разводят по полной, а они ничего не делают.
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когда уже переведутся дол6оёбы, для которых чмоу > контекс
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Не перестаю удивлять я, какой же Эмирейтс говно стадион.
Это пиздец. В Британии только у ВХ хуже, наверное.
Аж блевать охота
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Suka kakie je oni obossanye 4lenososy, mour jivi) )
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Вы так Сэра Алекса отправите на то свет раньше времени обрыганы, клуб бесхребетных неудачников)))
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как там ттх? красиво играют?
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предлагаю вернуть афа
и скопытится быстре
и мю развалится еще больше
"Как убивали моншестер 2"
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лол лякезет
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Ляказееетттттттт, ааааааа
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Тупо позор, снова цыган исполняет шеягу и дестабилирует обстановку в раздевалке, подрывая имидж клуба. Пусть Санчеса с собой забирает, кусок обиженной цыганской шлюхи.
По игре? Это позорнее, чем игра при Мойше и всё.
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А кроме Зидана больше и некого брать на данный момент, Почеттино даже и после этого сезона не придёт, не говоря уже про по ходу сезона
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этот пидрила уже засуживает Арсенал, мде
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адекватные болелы помойки, кого на смену обоссаному видите? жардим? симеоне? зидан? вообще чёт нет топарей, кроме жардима
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чо посмотреть ? сити, шпор или аснал?
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