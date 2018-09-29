Росс Баркли жаждет вернуться в сборную Англии

Полузащитник Росс Баркли надеется своей игрой за "Челси" заслужить вызов сборную Англии.

Свой последний матч за национальную команду Баркли провел еще в мае 2016, будучи игроком "Эвертона". Перебравшись на "Стэмфорд Бридж" в январе, Росс успел появиться только четыре раза в футболке "Челси", пока там работал Антонио Конте.



Естественно, главный тренер англичан Гарет Саутгейт не взял 24-летнего полузащитника на Чемпионат Мира в России, однако в этом сезоне Росс сыграл уже восемь матчей и теперь надеется, что это заметят и в сборной.



"Я был травмирован во время предыдущей международной паузы и не получил вызов, но я просто должен отреагировать на это правильно, в позитивном ключе. Я чувствую, что мне это удалось. Важно, чтобы за меня говорил мой футбол".



"У меня есть плацдарм, чтобы произвести впечатление. Я в таком огромном клубе, как "Челси", и в этом сезоне мы собираемся поспорить за все трофеи. Я убежден насчет этого".



"Я хочу, чтобы за меня говорили мои ноги в клубе, и если это будет происходить, уверен, рано или поздно я вернусь на международную арену".



"Я не разговаривал с Саутгейтом. Уверен, он сосредоточен на игроках, которым он доверял раньше. У меня же были травмы, и мне важно показывать в "Челси", на что я способен".



"Я должен показать, что могу быть этим креативным игроком, в котором нуждается сборная. Уверен, мне это по зубам. Я продолжу прогрессировать и докажу, что я именно такой игрок", — цитирует Баркли Sky Sports.