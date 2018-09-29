Джеррард: "Фирмино — первый в заявке Клоппа на игру"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что нападающий Роберто Фирмино — первый, кого главный тренер "красных" Юрген Клопп включает в состав на игру.

С момента перехода в "Ливерпуль" из "Хоффенхайма" летом 2015 — за считанные недели до отъезда Джеррарда в "ЛА Гэлакси" — Фирмино забил 53 гола в 152 матчах, включая победный против ПСЖ в Лиге Чемпионов ранее в сентябре.



Роберто сформировал прекрасную атакующую связку с Мохамедом Салахом и Садио Мане, и отсутствие эгоизма — главное качество, которое, как считает Стивен, делает бразильца таким ценным игроком для Клоппа.



"Фирмино — абсолютный гений, если пристально понаблюдать за ним. Он в первую очередь интересен тем, что создает голевые возможности для других. Он всегда ищет других игроков".



"Помню, как-то давно у меня был разговор с Клоппом, и Фирмино был ключом к тому, как он хочет играть. Когда Клопп определяет состав на матч, его имя идет первым, и я ценю это", — сообщил Джеррард в эфире BBC Radio 5 live.