Саутгейт заинтересовался игрой Мэддисона

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт лично просмотрит полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона в субботнем матче с "Ньюкаслом".

Забив на прошлой неделе "Хаддерсфилду", Мэдиссон рассказал, что рассчитывает продолжить удачную серию и в скором времени заслужить вызов в сборную Англии. Возможно, первое приглашение Джеймса в команду "трех львов" не за горами.



Как сообщает The Telegraph, на гостевом матче "Лестера" против "Ньюкасла" будет присутствовать Гарет Саутгейт. Тренер рассматривает вариант с приглашением Мэддисона на октябрьские матчи против Испании и Хорватии.



Прямо сейчас у Саутгейта дефицит креативных полузащитников, поскольку Рубен Лофтус-Чик не играет за "Челси", а Адам Лаллана не может пробиться в состав "Ливерпуля". Позиции 22-летнего Мэддисона в этом смысле куда предпочтительнее — Джеймс поучаствовал в каждом матче "Лестера" в сезоне.