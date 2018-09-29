Сарри смущает нестабильность "Челси"

Маурицио Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что его смущают провалы "синих" после победы в Премьер-Лиге.

Под руководством Жозе Моуриньо и Антонио Конте "синие" выступали крайне нестабильно: вслед за победой в Премьер-Лиге "Челси" выдавал провальный сезон, пролетая мимо первой четверки. Сарри надеется решить эту проблему.

"Мы хотим побеждать, но история этого клуба меня немного смущает. В сезоне 2014/15 "Челси" выиграл титул и набрал 87 очков, в следующем набрал всего 50. В сезоне 2016/17 они выиграли титул, набрав 93 очка. Через год они набрали всего 70. Все это было с одним и тем же тренером. Это очень странно, и мне нужно понять, почему так произошло".

"Я хочу помочь игрокам, чтобы они показывали стабильный футбол из года в год. На отсутствие удачи это не спишешь. Разница между сезонами составляла больше 20 очков. Я хочу, чтобы команда играла на стабильном уровне много-много лет", - цитирует Сарри The Telegraph.




Метки Сарри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 29.09.2018 13:40

Количество просмотров Просмотров: 776

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. danny949494 29.09.2018 14:44 # danny949494
    Уж лучше взять чемпионство и провалится в след сезоне, чем два сезона подряд быть на 2ом месте.

    (ответить)

  2. chr1s8rown 29.09.2018 14:05 # chr1s8rown
    наивный сари . он не знает что шельст - крысиная нора

    (ответить)

  3. ganinilyha 29.09.2018 13:44 # ganinilyha
    Забирать медали и не отдавать, пока не выиграют следующую

    (ответить)

  4. kolyandr 29.09.2018 13:44 # kolyandr
    провалится в этом же сезоне

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: