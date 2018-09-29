Фариа объяснил, почему покинул "Юнайтед"

Бывший помощник Жозе Моуриньо Руи Фариа впервые рассказал о причинах, побудивших его покинуть "Манчестер Юнайтед".

В конце прошлого сезона многолетний помощник Моуриньо покинул "Олд Траффорд". По словам Фариа, у него не было никакого конфликта с соотечественником – ему просто хотелось больше времени проводить с родными.



"Я принял это решение не за один день, оно назревало уже некоторое время. Я чувствовал, что задолжал своей семье. Они натерпелись за эти годы, поэтому я решил, что пора подумать о них".



"Я был помощником Жозе много лет, поэтому не могу ассистировать кому-то другому. Работа с Жозе дает невероятный опыт. Я не думаю, что в мире есть хоть один тренер с таким опытом и мудростью, как у Жозе".



"Современный футбол изменился. Сейчас игроки задают вопросы тренерам и не готовы беспрекословно исполнять все, что им говорят. Такое ощущение, что они знают все", - рассказал Фариа The Times.