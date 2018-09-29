Гвардиола хочет заключить новый контракт с Компани

Венсан Компани и Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что хочет заключить новый контракт с капитаном Венсаном Компани.

Минувшим летом Компани отметил декаду с момента перехода к "горожанам" из "Гамбурга". Одновременно пошел отсчет заключительным 12 месяцам по контракту бельгийского защитника.

Переговоры о продлении сотрудничества с травматичным игроком пока даже не начинались, однако Гвардиола желает сохранить 32-летнего Компани подольше.

"Да, это мое желание. 10 лет — это много. Невероятно. На этой неделе он играл в Кубке Лиге, словно это финал Лиги Чемпионов. Это многое значит для меня".

"Если он сыграет только пять минут до конца сезона, то это будут лучшие пять минут в его жизни. Он хороший пример для Фила Фодена и остальной команды. К сожалению, в прошлом его беспокоили травмы, но я думаю, в последние месяцы он чувствует себя лучше", — цитирует Гвардиолу Goal.



Метки Компани, контракты, Манчестер Сити, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2018 11:00

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  1. chelsea-69 29.09.2018 11:27 # chelsea-69
    Что бы продать что нибудь ненужное, надо сначала купить что нибудь ненужное ©

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