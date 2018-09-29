Гвардиола хочет заключить новый контракт с Компани

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что хочет заключить новый контракт с капитаном Венсаном Компани.

Минувшим летом Компани отметил декаду с момента перехода к "горожанам" из "Гамбурга". Одновременно пошел отсчет заключительным 12 месяцам по контракту бельгийского защитника.



Переговоры о продлении сотрудничества с травматичным игроком пока даже не начинались, однако Гвардиола желает сохранить 32-летнего Компани подольше.



"Да, это мое желание. 10 лет — это много. Невероятно. На этой неделе он играл в Кубке Лиге, словно это финал Лиги Чемпионов. Это многое значит для меня".



"Если он сыграет только пять минут до конца сезона, то это будут лучшие пять минут в его жизни. Он хороший пример для Фила Фодена и остальной команды. К сожалению, в прошлом его беспокоили травмы, но я думаю, в последние месяцы он чувствует себя лучше", — цитирует Гвардиолу Goal.