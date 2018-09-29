Правительство Британии пообещало поддержать заявку на проведение ЧМ-2030

Британский премьер-министр Тереза Мэй пообещала поддержать совместную заявку Великобритании и Ирландии на проведение Чемпионата Мира 2030.

Напомним, состоявшийся минувшим летом мундиаль был последним, на право проведения которого претендовали англичане. Родоначальники футбола затаили большую обиду на ФИФА и Зеппа Блаттера, которые отдали соревнование России.



Однако со временем обиды поутихли, а Блаттер давно покинул пост главы организации, и это позволило Англии вновь задуматься о первом с 1966 года домашнем Чемпионате Мира.



В данный момент футбольные Ассоциации Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии вернут интенсивные переговоры насчет совместной заявки, которая уже получила поддержку в правительстве.



"Решение о том, будет ли подана заявка, примут Ассоциации. Если они решат действовать, то могут рассчитывать на полную поддержку правительства", — цитирует Мэй BBC.



Добавим, следующий Чемпионат Мира — 2022 года — пройдет в Катаре. Мундиаль-2026 примут США, Канада и Мексика. Помимо британцев, совместную заявку на ЧМ-2030 собираются подать Аргентина, Уругвай и Парагвай.