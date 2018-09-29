Коутиньо вдохновил Алиссона на переход в "Ливерпуль"

Голкипер Алиссон рассказал, что бывший полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо сыграл свою роль в его решении присоединиться к мерсисайдскому клубу минувшим летом.

Напомним, сам Коутиньо порывался уйти от "красных" в "Барселону" еще летом 2017. "Ливерпулю" удалось сохранить Филиппе — но лишь до января, когда плеймейкер все же отправился в Каталонию за 142 миллиона фунтов.



Часть средств, вырученных с продажи Коутиньо, минувшим летом "красные" потратили на приглашение Алиссона из "Ромы", сделав — пускай и ненадолго — партнера Филиппе по сборной Бразилии самым дорогим голкипером мира.



При этом Коутиньо всячески рекомендовал Алиссону "Ливерпуль" и главного тренера Юргена Клоппа, при котором Филиппе вырос в звезду мирового масштаба.



"Во время Чемпионата Мира мы были очень сосредоточены на турнире, поэтому в процессе выступления особо не поднимали эту тему. Но я разговаривал с Коутиньо до Чемпионата Мира, потому что знал об интересе "Ливерпуля". Мы разговаривали о том, как устроен клуб, какая здесь структура, о тренерском штабе".



"Он вселил в меня уверенность, что в клубе семейная атмосфера. Это не просто футбольный клуб, мы одна большая семья. Он высоко отзывался о Юргене и рассказал об игроках. Он сказал, что в команде нет места тщеславию и что это очень амбициозная команда с сильным желанием побеждать. Я убедился в этом сам на поле".



"Увиденное мной самим, когда я играл здесь на "Энфилде", плюс слова Коутиньо, помогли мне составить полную картину, и этот переход обрел смысл".



"Слова Коутиньо подкрепили мое намерение перейти в "Ливерпуль". Вдобавок Коутиньо говорил, что был очень счастлив здесь со своей семьей, что очень важно. Наши жены общались между собой, и супруга Коутиньо говорила, что они замечательно проводили здесь время", — цитирует Алиссона Liverpool Echo.