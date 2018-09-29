Эмери уверен, что качестве игры Рэмси не пострадает из-за неопределенного будущего

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери уверен, что неопределенность с будущим Аарона Рэмси не скажется на качестве игры полузащитника.

На текущей неделе стало известно, что переговоры "канониров" о продлении истекающего в конце сезона контракта Аарона зашли в тупик, и клуб уже смирился с тем, что в январе или следующим летом Рэмси покинет "Эмирейтс".



Эта новость стала ударом по Эмери, который с самого начала говорил, как сильно он ценит 27-летнего валлийца. Однако Унаи сохраняет присутствие духа и надеется, что Аарон продолжит демонстрировать хороший футбол в оставшиеся до своего ухода месяцы.



"Думаю, это не скажется на качестве его игры. Я хочу, чтобы он и дальше наилучшим образом готовился и настраивался к матчам, помогая нам добиваться побед. В этом отношении сейчас то же самое, что и в предсезонный период. Я хочу и мы хотим, чтобы он играл как можно лучше".



"Карьера футболиста очень скоротечна. Они выступают на профессиональном уровне 10, 12 или 15 лет, но не больше, и они хотят выжать максимум за это время. Также им приходится упорно трудиться эти годы ради своего будущего и будущего своих семей. Уверен, в сложившейся ситуации лучше всего для нас и лучше всего для него, если он будет показывать свою лучшую игру каждый матч", — цитирует Эмери Sky Sports.