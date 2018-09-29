Моуриньо: "Погба не был вице-капитаном"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что полузащитник Поль Погба никогда официально и не был вице-капитаном команды.

На текущей неделе Моуриньо подтвердил просочившуюся в прессе информацию о том, что Погба больше никогда не примерит капитанскую повязку "красных дьяволов", пока не тренерском мостике находится Жозе.



В пятницу на пресс-конференции португальский специалист пояснил, что Поль теперь для него "просто игрок, а не капитан". По факту Погба никогда и не был полноценным заместителем Антонио Валенсии и повязку получал по стечению обстоятельств.



"Поль не был вице-капитаном. У нас был Валенсия как капитан, и затем была группа игроков, один из которых мог бы быть вице-капитаном — в зависимости от ситуации я доверял повязку Давиду Де Хеа, Эшли Янгу, Крису Смоллингу".



"Впервые я подумал о Поле в прошлом сезоне, потому что он игрок другого поколения, более молодой игрок, перспективный капитан. У меня появились мысли насчет Поля, потому что Валенсия и Янг более-менее одного возраста, одного поколения. Но Погба не был вице-капитаном, и сейчас у нас нет вице-капитана".



"Что касается ближайшего матча, то это зависит от того, сыграет Валенсия или нет. Если Валенсия сыграет, он и будет капитаном. Если нет, я обращусь к кому-нибудь другому", — цитирует Моуриньо Sky Sports.