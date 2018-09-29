Зидан учит английский и ждет звонка из "Юнайтед"

Бывший наставник "Реала" Зинедин Зидан жаждет получить приглашение из "Манчестер Юнайтед" и уже берет уроки английского языка.

Напомним, Зидан находится без клуба с конца прошлого сезона, когда спустя считанные дни после победы над "Ливерпулем" в финале Лиги Чемпионов Зинедин подал в отставку.



Ранее в сентябре экс-игрок сборной Франции подтвердил свое намерение вскоре вернуться к тренерской работе. Как сообщает The Sun, Зинедин уже определился с наиболее предпочтительным вариантом трудоустройства.



По информации издания, Зидан отклонил целый ряд предложений и решительно настроен получить работу в "Юнайтед", чье руководство находится под серьезным давлением из-за ситуации с Жозе Моуриньо, который так и не поставил "дьяволам" зрелищный футбол, а теперь еще и в открытую конфликтует с собственными игроками.



При этом Зинедин не теряет даром время. 46-летний француз активно изучает английский и в любой момент готов поднять трубку, если ему позвонит исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд.