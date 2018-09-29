Зидан учит английский и ждет звонка из "Юнайтед"
Бывший наставник "Реала" Зинедин Зидан жаждет получить приглашение из "Манчестер Юнайтед" и уже берет уроки английского языка.
Напомним, Зидан находится без клуба с конца прошлого сезона, когда спустя считанные дни после победы над "Ливерпулем" в финале Лиги Чемпионов Зинедин подал в отставку.
Ранее в сентябре экс-игрок сборной Франции подтвердил свое намерение вскоре вернуться к тренерской работе. Как сообщает The Sun, Зинедин уже определился с наиболее предпочтительным вариантом трудоустройства.
По информации издания, Зидан отклонил целый ряд предложений и решительно настроен получить работу в "Юнайтед", чье руководство находится под серьезным давлением из-за ситуации с Жозе Моуриньо, который так и не поставил "дьяволам" зрелищный футбол, а теперь еще и в открытую конфликтует с собственными игроками.
При этом Зинедин не теряет даром время. 46-летний француз активно изучает английский и в любой момент готов поднять трубку, если ему позвонит исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд.
29.09.2018 06:00
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Последние комментарии:
Съездил в лондон у биг бена пофоткаться и отдохнуть а уже сказали что учит английский, ждет звонка вудворда, да и вообще наверно уже купил пару футболочек мю и еще кружек с эмблемой, уже и гимн наверно выучил и на инстаграм подписался
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Знал что без Роналду ничего не светит и съебался заранее.
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Ждут не дождутся оута мавра
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