"Челси" — "Ливерпуль". Накануне
Сегодня вечером нас ждет первая большая битва сезона — потерявший очки только в прошлом туре "Челси" будет играть с идущим без потерь "Ливерпулем". Команды уже отрепетировали встречу в Кубке Лиги, а теперь у "красных" есть возможность взять реванш за то поражение.
"Челси" приятно удивляет на старте сезона — Маурицио Сарри удалось быстро разобраться во вверенном ему хозяйстве, значительно улучшить микроклимат в команде, а главное — оживить лидеров "Челси" и направить их энергию в правильное русло.
Пришедший вместе с Сарри Жоржиньо уже завоевал авторитет в команде и лиге своим уникальным талантом отдавать точные передачи из любого положения. Будет интересно посмотреть, какой процент точности пасов будет у Жоржиньо против королей прессинга из "Ливерпуля", но сейчас бразилец с итальянским паспортом действительно выбивается в число главных звезд Премьер-Лиги в качестве одного из лучших диспетчеров чемпионата.
Рядом с Жоржиньо, ставшим специалистом по коротким передачам, немного изменилась роль Нголо Канте — теперь мы чаще видим француза за созидательной работой, заметив, что у него хороший дальний удар и выбор позиции в штрафной для удара со средней дистанции. При этом Канте остается игроком, который без устали охотится за мячом, и центр поля "Челси" с такой парой полузащитников выглядит очень солидно. Вместе с ними Сарри изначально пробовал Росса Баркли как игрока, способного связать линии, но сейчас отдает предпочтение Ковачичу.
Но самое главное, что сейчас удалось Сарри — он разбудил Эдена Азара, и бельгиец впервые за время выступлений в "Челси" демонстрирует свою лучшую игру уже на старте сезона. Склонность Азара к возвращению из отпуска с лишним весом уже стала чем-то вроде традиции "Челси" (бабушка Эдена печет вкусные пирожки!), но Сарри удалось справиться с этой проблемой и подвести бельгийца к сезону так, что никто не заметил момента, когда он внезапно побежал, демонстрируя футбол высшего качества.
Сейчас Азар намекает на то, что готов провести свой лучший сезон в "Челси" и, вполне возможно, затем отправиться на повышение в "Реал", а Сарри только подогревает его азарт, нахваливая, но в то же время мотивируя Эдена в каждом интервью. В "Наполи" Сарри умел работать с игроками, схожей с Азаром стилевой направленности, и высокая результативность Мертенса — прямое тому подтверждение.
"Ливерпуль" уже прочувствовал на себе, насколько хорош сейчас Азар в Кубке Лиги, но у Юргена Клоппа сейчас есть ряд козырей, которые способны перебить все карты, имеющиеся на руках у Сарри. Главное впечатление от игры "Ливерпуля" на старте сезона — у команды Клоппа значительно прибавилось баланса между линиями, уверенности и вариативности. Приход Алиссона стал ключевым фактором в обретении "Ливерпулем" уверенности в себе — пока что бразилец пропускает только в ситуациях, которые сложно назвать критическими, хоть и успел уже начудить.
Еще одна интересная особенность текущей формы "Ливерпуля" — есть ощущение, что атака "красных" далека от оптимальной формы, но даже того, что сейчас дает магический треугольник мерсисайдцев, достаточно для того, чтобы выигрывать матч за матчем. Пока что ни в одном из поединков "Ливерпуля" в чемпионате не было больше получаса в сумме, когда победный итог был под сомнением, а это для команды, которая была сильнее "Манчестер Сити" в очных матчах, но теряла очки с кем попало, огромный прогресс.
Слова
Маурицио Сарри, "Челси", об Эдене Азаре: "Я думаю что он, безусловно, один из лучших игроков мира, и я абсолютно уверен, что он может еще прибавить. Пока что мы видели лишь 70-80% его потенциала. Он — гений в плане техники, лучший в мире, как я думаю. И поэтому я хочу, чтобы он был лучшим игроком в мире. У него есть многое, в чем он может прибавить. В первую очередь хотелось бы больше стабильности с физической точки зрения и в области психологии".
Юрген Клопп, "Ливерпуль": "Мы постараемся использовать ту информацию, что получили в среду, чтобы быть лучше готовыми в субботу. Есть хорошая возможность для реванша. Даже до встречи в среду мы понимали, что игра с "Челси" не будет детским Днем рождения. Для обеих команд это будет жесткое испытание, и это звучит очень хорошо".
Интересные факты
— в XXI веке эти команды играли между собой чаще всего в английском футболе — в субботу они встретятся между собой 58-й раз в новом веке;
— "Ливерпуль" выиграл лишь два раза из 15 последних матчей с "Челси", но оба раза — на "Стэмфорд Бридж";
— серия "Ливерпуля" из 14 матчей с пропущенными голами против "Челси" — самая длинная для "красных" серия подобного рода после серии из 17 поединков без "сухих" матчей против "Блэкберна" с 1947 по 1995 года;
— "Челси" может выиграть четыре стартовых домашних матча чемпионата кряду впервые с сезона 2014/15, когда командой еще руководил Жозе Моуриньо;
— в прошлом сезоне "Челси" набрал всего 12 очков в матчах против конкурентов из топ-6, не забив на "Стэмфорд Бридж" больше одного гола ни в одном из этих матчей;
— Оливье Жиру забил пять мячей в шести последних матчах против "Ливерпуля", включая победный в мае во время последней встречи команд;
— Эден Азар напрямую причастен к семи голам этого сезона — пять забитых и две результативные передачи, и это лучший результат в чемпионате;
— "Ливерпуль" впервые с сезона 1990/91 может выиграть седьмой матч кряду со старта чемпионата, а вот "Челси" удавалось выиграть девять стартовых поединков кряду, когда "синие" выиграли чемпионат в сезоне 2005/06;
— также "красные" могут сравняться со своим лучшим результатом по серии выездных побед со старта сезона (4), показанным в том же сезоне 1990/91;
— лучшая выигрышная серия у Юргена Клоппа — восемь побед кряду у руля "Боруссии" между декабрем 2011 и мартом 2012;
— "Ливерпуль" забил 10 голов в первых таймах своих матчей этого сезона, оставаясь единственной командой, которая не пропускала до перерыва в этом чемпионате;
— у "Ливерпуля" есть только одна победа (над "шпорами" в этом сезоне) в восьми последних выездных матчах против команд из топ-6 — одна победа, три ничьи, четыре поражения;
— Мохамед Салах забил два гола в 19 матчах за "Челси" в сезоне 2014/15, а вот в ворота "синих" за "Базель" и "Ливерпуль" — четыре.
Кадровая ситуация
Больших кадровых проблем у команд нет, что только добавляет интриги матчу. У "Челси" будут следить за состоянием Антонио Рюдигера, который получил травму паха в дерби против "Вест Хэма", но с большой вероятностью он сыграет против "Ливерпуля". Педро и Рубен Лофтус-Чик уже готовы играть после того, как залечили свои травмы, как и Андреас Кристенсен.
У "Ливерпуля" не тренировался в последние дни Виргил Ван Дейк, замененный в прошлом туре с травмой ребра, но он сможет сыграть против "Челси". Трент Александер-Арнольд и Джорджиньо Вейналдум также смогли подлечиться за неделю и готовы вернуться в основу "Ливерпуля".
Тактика
Сейчас "Челси" и "Ливерпуль", Сарри и Клопп, уважают и опасаются друг друга. "Ливерпуль" увидел в Кубке Лиги, сколь крут может быть Азар, если дать ему свободу, и постарается выстроить игру так, чтобы Эден не смог продемонстрировать свои лучшие качества. Бельгиец на самом деле совсем некомфортно чувствует себя в условиях жесткого прессинга, а именно это ему придется испытать в матче с основным составом "Ливерпуля".
По большому счету, "Ливерпуль" устроит ничья в этой игре, и если не случится быстрого гола, то игра будет проходить в осторожной манере — для "Челси" ведь ничейный исход против лидера также будет не таким уж плохим результатом. "Ливерпуль" еще в прошлом сезоне демонстрировал умение играть прагматично в моменты, когда это было необходимо, а поделить очки с "Челси" на его поле для Клоппа не так уж плохо — тем более что "Ман Сити" уже отстает на два очка.
Очень важным будет противостояние в центре поля, где многое зависит от Джеймса Милнера — его "Челси" стоит опасаться в первую очередь, так как сейчас именно Милнер является связующим звеном между обороной и атакой команды, и он направляет атакующие действия "красных" в отсутствие Окслейд-Чемберлена. Милнер находится в не менее хорошей форме, чем Азар, пусть и козыри его немного иные.
Ориентировочные составы
"Челси": Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо — Канте, Жоржиньо, Ковачич — Виллиан, Жиру, Азар
"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Милнер, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане
Прогноз
Матч вполне может закончиться вничью — обе команды будут не против такого результата. У "Ливерпуля" сейчас есть надежная пара центрбеков и вратарь, который не подводит команду в решающий момент, и Клопп постарается сыграть на этом, но не будет отказываться от контригры. Если нужно отдать кому-то преимущество с нулевой форой — то "Ливерпуль" выглядит солиднее за счет большего количества вариантов и действующих лиц в атаке. Но не стоит забывать и о том, кто давно не забивал Жиру — большой любитель поражать ворота "Ливерпуля".
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
29.09.2018 05:55
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Хотелось бы теперь выиграть с явным судейскими ляпами в пользу Челси чтобы пуканы колбасников разорвало в клочья, чисто и в доминирующем стиле мы недавно их натягивали уже, хочется чего нибуть новенького
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Изи вин 2-0 Азар гол разумеется, к бабке не ходи...
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Судя по голосованию, Челси реально самый популярный клуб ФАПЛ
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С Луизой в старте, нужно забивать минимум дважды что бы расчитывать хотя бы на ничью. Чувствую сегодня будет его бенефис, повертит его на оси Мо Салах
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Камон Челси!
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Первый нах!Значит синим алкашам пизда:)
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