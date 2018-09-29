"Тоттенхэм" потерял Алли с рецидивом травмы задней поверхности бедра

Полузащитник Деле Алли вернулся в лазарет "Тоттенхэма" и теперь рискует пропустить даже матч с "Барселоной" в Лиге Чемпионов в следующую среду.

Напомним, Алли досрочно вернулся из расположения сборной Англии во время последней международной паузы, лишь недавно завершив восстановление после травмы задней поверхности бедра.



Посреди недели 22-летний плеймейкер помог "шпорам" выбить "Уотфорд" из Кубка Лиги, однако перед субботним выездом к "Хаддерсфилду" у Алли возникло воспаление едва залеченной области.



Как сообщает Daily Mirror, теперь Деле не сыграет с "терьерами", а его участие в противостоянии с "Барселоной" находится под большим вопросом.