7-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 29 сентября восемью поединками стартует 7-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 14:30 Онлайн-трансляция



Последнюю неделю "Манчестер Юнайтед" был охвачен скандалом вокруг Поля Погба и Жозе Моуриньо, и плохой результат на Лондонском стадионе может только усугубить ситуацию. "Вест Хэм" оставил позади провальный старт сезона и постепенно набирает форму. Вдобавок вернулся в строй нападающий "молотобойцев" Марко Арнаутович, что не может не радовать Мануэля Пеллегрини. Свою единственную победу в 19 последних встречах с "красными дьяволами" в рамках Премьер-Лиги "Вест Хэм" одержал в мае 2016, в последнем матче на "Аптон Парк".



Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович залечил колено, которое не позволило ему сыграть против "Челси". Полузащитник Карлос Санчес угодил в лазарет с аналогичным повреждением.



Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба был лишен права носить капитанскую повязку, но на его месте в составе это не скажется. Маркус Рэшфорд возвращается после трех матчей дисквалификации. Серхио Ромеро дисквалифицирован.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — САУТГЕМПТОН 17:00



Замыкающий топ-10 "Вулверхэмптон" не проигрывает дома с января и, естественно, не собирается прерывать эту серию против "Саутгемптона", который в 29 противостояниях с командами из верхней половины таблицы с апреля 2017 не одержал ни одной победы. У "святых" по-прежнему большие проблемы с забитыми голами — только 45 в 50 последних матчах чемпионата. С учетом всех соревнований "Саутгемптон" не знает побед против "волков" уже пять встреч кряду.



"Вулверхэмптон" может на седьмой матч кряду выставить неизменный состав. Иван Кавалейру уже залечил спину и посреди недели даже сыграл в Кубке Лиги.



Нападающий Данни Ингс пропустил матч против "Ливерпуля" в прошлый уикенд из-за условий своей аренды, но теперь готов вернуться на острие атак "Саутгемптона". У Шейна Лонга проблемы со стопой, но Мохамед Эльюнусси и Моноло Габбиадини свои болячки залечили.



НЬЮКАСЛ — ЛЕСТЕР 17:00



"Ньюкасл" набрал только два очка в шести первых матчах, что только усилило недовольство главного тренера Рафаэля Бенитеса и болельщиков владельцем клуба Майком Эшли, который в прошлый уикенд внезапно явился на матч "сорок" — впервые за более чем год. "Лестер" имеет возможность воспользоваться проблемами соперника, чтобы приблизиться к еврокубковой зоне. В апреле "сороки" прервали серию из пяти подряд поражений против "лис" во всех соревнованиях, одержав выездную победу 1:2.



Нападающий "Ньюкасла" Саломон Рондон угодил в лазарет с растяжением бедра. Вне игры и Флориан Лежен.



Нападающий "Лестера" Демарай Грей пропустит до полутора месяцев с вывихом лодыжки. Уэс Морган доступен после матча дисквалификации. Чаглар Сеюнджю продолжает ждать своего дебюта.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — БРАЙТОН 17:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" отлично осведомлен о столкновении "Челси" и "Ливерпуля" позже этим днем, поэтому постарается использовать с выгодой для себя неизбежную потерю очков конкурентами по чемпионской гонке. Учитывая это, "Брайтону" не позавидуешь. "Чайки" и так не знают побед на выезде в Премьер-Лиге уже 15 матчей кряду. В восьми последних визитах к "горожанам" "Брайтон" ни разу не выиграл, потерпев шесть поражений.



Вингер "Сити" Рияд Махрез претендует на место в старте после своего дубля против "Кардиффа" в Кубке Лиги посреди недели. Клаудио Браво, Эльяким Мангала, Бенжамен Менди и Кевин Де Брюйне травмированы.



"Брайтон" будет лишен Дейла Стивенса и Паскаля Гросса. Хосе Искьердо набирает форму, играя за резервную команду.



ХАДДЕРСФИЛД — ТОТТЕНХЭМ 17:00 Онлайн-трансляция



Второй сезон "Хаддерсфилда" в Премьер-Лиге складывается чрезвычайно сложно, и подопечные Дэвида Вагнера все еще находятся в поисках своей первой победы. Более того, "терьеры" также пропустили больше всех и забили меньше всех, что оставляет "Тоттенхэму" прекрасную возможность одержать свою вторую победу подряд и окончательно позабыть о недавнем кризисе. "Шпоры" выиграли обе встречи с "Хаддерсфилдом" в прошлом сезоне, забив шесть голов без ответа.



"Хаддерсфилд" не сможет рассчитывать на полузащитников Данни Уильямса и Рамадана Собхи.



Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен пропустит этот матч из-за проблем с брюшными мышцами. Уго Льорис под вопросом, как и Серж Орье.



ЭВЕРТОН — ФУЛХЭМ 17:00



Пока "Эвертон" набрал только шесть очков — еще ни один тренер до Марку Силвы не набирал меньше в шести первых матчах у руля "ирисок" с 1956 года. Мерсисайдцы отчаянно нуждаются в положительном результате, чтобы снять эти противоречивые ощущения по поводу старта сезона. "Фулхэму" пока не дается игра на выезде — поражения от "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" и ничья против "Брайтона". "Дачники" еще никогда не побеждали на "Гудисон Парк" в рамках чемпионата — четыре ничьи и 22 поражения.



У защитника "Эвертона" Йерри Мины случился рецидив, поэтому его дебют вновь откладывается. Фил Ягиелка уже приступил к тренировкам после травмы стопы, но Шеймус Коулмен и Андре Гомеш пока не готовы.



"Фулхэм" оценит состояние Алфи Моусона и Тома Кэрни. Тим Рим готов сыграть свой первый матч в этом сезоне Премьер-Лиги.



АРСЕНАЛ — УОТФОРД 17:00 Онлайн-трансляция



К этому матчу "Арсенал" подходит с серией из шести побед кряду с учетом всех соревнований, причем в прошлый уикенд против "Эвертона" у подопечных Унаи Эмери даже получилось не пропустить — впервые в сезоне. "Уотфорд" так резво стартовал, что продолжает находится в топ-4, несмотря на ничью и поражение в двух последних поединках. "Канониры" выиграли восемь из 10 последних встреч с "шершнями" в рамках Премьер-Лиги.



Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос решил свои проблемы с ногой в срок. Лоран Косьелни и Эйнсли Мэйтланд-Найлс остаются в лазарете.



Защитник "Уотфорда" Кристиан Кабаселе доступен для этого матча, добившись отмены своей красной карточки, полученной в матче Кубка Лиги, с помощью апелляции. Трой Дини потребуются инъекции обезболивающего, чтобы сыграть.



ЧЕЛСИ — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30



Посреди недели эти команды устроили репетицию на "Энфилде" в Кубке Лиги, пускай и неоптимальными составами. Все шло к победе "Ливерпуля", однако появившиййся на замену Эден Азар поучаствовал в первом голе, а затем отличился самостоятельно. Теперь "красные" постараются взять реванш и заодно продлить свою 100-процентную серию в Премьер-Лиге. "Ливерпуль" одержал лишь две победы в 15 последних встречах с "синими" с учетом всех соревнований, уступив шесть раз, однако эти две победы случились именно на "Стэмфорд Бридж".



"Челси" предстоит оценить состояние защитника Антонио Рюдигера, который получил травму паха в дерби в "Вест Хэмом" в прошлый уикенд. Андрес Кристенсен, Рубен Лофтус-Чик и Педро снова в строю.



Вопрос об участии в матче защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка будет решен в последний момент, его беспокоит ушиб ребер. Трент Александер-Арнольд и Джорджиньо Вейналдум решили свои проблемы со здоровьем и готовы вернуться в старт.