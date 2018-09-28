"Юнайтед" может побороться за Гари Кэхилла в январе

Гари Кэхилл Защитник "Челси" Гари Кэхилл может стать трансферной целью главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо в январе.

Как известно, минувшим летом Моуриньо интересовался Харри Магуайром, Тоби Алдервейрелдом, Диего Годином и другими, но так и не смог заполучить новичка в центр обороны, и эта позиция продолжает выглядеть уязвимой в "Юнайтед".

В то же время Кэхилл напрочь лишился игровой практики с приходом на тренерский мостик "синих" Маурицио Сарри. 32-летний англичанин уже заявил, что задумается о смене клуба посреди сезона, если его ситуация не улучшится.

Как утверждает The Sun, есть все шансы, что Моуриньо и Кэхилл придут на выручку друг другу и воссоединятся на "Олд Траффорд". Жозе смог бы получить проверенного бойца, с которым он несколько лет работал в "Челси", а у Гари появился бы шанс заиграть регулярно.

Издание добавляет, что Кэхиллом интересуется целый ряд других клубов Премьер-Лиги и Чемпионшипа, включая "Астон Виллу" и "Шеффилд Уэнсдей", за который Гари болеет с детства.



Метки Кэхилл, Манчестер Юнайтед, слухи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2018 22:00

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  1. ccchelsea 28.09.2018 22:41 # ccchelsea
    Сильнее любого защитника МЮ кстати. Однозначно усилит.

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  2. chebrec 28.09.2018 22:05 # chebrec
    Ах ах ах

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  3. zzspurs 28.09.2018 22:04 # zzspurs
    Михайло троллит болел члеенси... и кейхил и жоржик в желтых футболках - обоссали бедолаг..

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  4. monsieurgood 28.09.2018 22:02 # monsieurgood
    говном ты не был, но и легендой не стал

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