Семь ставок на Премьер-Лигу. 7-й тур

В шестом туре нам удалось практически невозможное — зашли все семь ставок, значительно увеличив игровой банк. В седьмом туре выделяется игра "Челси" и "Ливерпуля", ставку на которую порекомендуем обязательно, но есть и ряд других интересных матчей.





Анализ ставок 6-го тура



Сыграли все семь ставок на 6-й тур, причем для последней, где "Брайтон" забил в компенсированное время "Тоттенхэму" усилиями Антони Нокара, понадобилась помощь Фортуны. В остальном все прошло без сучка и задоринки, и если бы кому захотелось совместить все рекомендации в экспресс, получился бы выигрышный коэффициент 63.64. Но все мы знаем, что в экспрессе как раз бы сыграл закон подлости, и Антони Нокар не забил бы свой гол — потому и играть лучше "флетом".



Ставка 22: "Фулхэм" — "Уотфорд" — обе забьют: +64

Ставка 23: "Бернли" больше 1 с "Борнмутом": +74

Ставка 24: "Манчестер Сити" больше 7.5 угловых с "Кардиффом": + 114

Ставка 25: "Ньюкасл" не проиграет "Кристал Пэлас": +75

Ставка 26: "Лестер" больше 1.5 гола с "Хаддерсфилдом": +88

Ставка 27: Сухая победа "Ливерпуля" с "Саутгемптоном": +80

Ставка 28: "Брайтон" — "Тоттенхэм": обе забьют: +76



ИТОГО в банке: +66 у.е. (до 6-го тура) + 571 у.е. (баланс 6-го тура) = + 637 у.е.



Ставки на 7-й тур



ВЕСТ ХЭМ — МАНЧЕСТЕР

Суббота, 29 сентября, 14:30



Ключевая статистика: "Манчестер Юнайтед" проиграл "Вест Хэму" всего раз в 18 последних матчах во всех соревнованиях.



В "Манчестер Юнайтед" продолжаются разборки между Полем Погба, его агентом и Жозе Моуриньо, и похоже, все идет к тому, что португалец и француз вскоре расстанутся — выбирать, кто из них важнее для команды, придется руководству. Все это не может не сказаться на морали и без того не слишком хорошо выглядящей на старте команды. "Вест Хэм" — соперник хоть и исторически удобный, но находящийся сейчас на подъеме, потому "Юнайтед" может и не выиграть этот матч, и, вероятно, пропустят. Ставим на то, что команды обменяются голами в первой игре 7-го тура.



Ставка 29: обе забьют — 1.75 в БК Пари-матч



ЭВЕРТОН — ФУЛХЭМ

Суббота, 29 сентября, 17:00



Ключевая статистика: "Эвертон" выиграл последние 11 матчей против "Фулхэма" во всех соревнованиях на "Гудисон Парк"; в последних трех выездных матчах "Фулхэма" забивалось больше 2.5 голов.



"Фулхэм" — исторически очень удобный соперник для "Эвертона" на "Гудисон Парк", и все говорит о том, что "ирискам" пора побеждать — против "Арсенала" они выдали неплохой первый тайм, но не реализовали свои моменты, поплатившись за это после перерыва. Оборона "Фулхэма" далека от идеала, а игра у команды пока что находится на стадии становления после летних закупок, но на кураже забивает Митрович, а это сильный козырь. Попробуем ставку на обе забьют и тотал больше 2.5 голов в совмещенном формате — такую ставку можно найти в росписи БК Пари-матч или 1хСтавка.



Ставка 30: обе забьют и тотал больше 2.5 голов — 1.96 в БК Пари-матч



ХАДДЕРСФИЛД — ТОТТЕНХЭМ

Суббота, 29 сентября, 17:00



Ключевая статистика: "Хаддерсфилд" не может забить уже в пяти домашних матчах в Премьер-Лиге кряду.



"Тоттенхэм" прервал серию из трех поражений кряду, обыграв на выезде "Брайтон", но выглядела команда Почеттино не слишком убедительно — большой проблемой для команды стала травма Льориса, но и в атаке дела идут не лучшим образом, так как Кейн, Алли и Эриксен выглядят на старте сезона уставшими. "Хаддерсфилд" будет упираться дома всеми конечностями, чтобы добыть очки, а атака "шпор" не настолько сильна, чтобы легко справиться с обороной "терьеров", потому тут есть смысл взять угловые "Тоттенхэма" на больше. К тому же команда Почеттино традиционно подает их немало в матчах с командами ниже себя классом.



Ставка 31: "Тоттенхэм" больше 5.5 угловых — 1.8 в БК 1хСтавка



МАНЧЕСТЕР СИТИ — БРАЙТОН

Суббота, 29 сентября, 17:00



Ключевая статистика: "Брайтон" пропускал минимум дважды в семи из восьми последних матчей в Премьер-Лиге.



"Манчестер Сити" набирает обороты и оптимальную форму, и осечка в матче Лиги Чемпионов с "Лионом" только стала дополнительной мотивацией для чемпиона Англии — пришло время показывать лучшую игру, пока конкуренты не убежали слишком далеко. "Брайтон" в последнее время выглядит в обороне далеко не так крепко, как раньше, плюс команда Хьютона имеет привычку рассыпаться в выездных матчах после первого пропущенного с соперниками категории "топ". "Сити" — именно такой соперник. Пусть с "Оксфордом" в Кубке Лиги "горожане" и забили всего три гола, но создали моментов на двузначный счет, поэтому поставим на то, что "Брайтону" зайдет больше трех голов, с подстраховкой.



Ставка 32: "Манчестер Сити" больше 3 голов — 1.83 в БК 1хСтавка



ВУЛВЕРХЭМПТОН — САУТГЕМПТОН

Суббота, 29 сентября, 17:00



Ключевая статистика: в последних пяти матчах с участием "Вулверхэмптона" забивалось меньше 2.5 голов.



"Вулверхэмптон" обживается в Премьер-Лиге, демонстрируя желание и способность остаться тут надолго. У команды Нуну Эшпириту Санту есть свой стиль — заключается он в ставке на крепкий плацдарм в центре поля, замедляющий атаки противника и усыпляющий игру с резкими выпадами и акцентированными атаками с использованием флангов. Голы в матчах с участием "Вулверхэмптона" залетают в ворота нечасто, и последние пять матчей "волков" были "меньшевыми". "Саутгемптон" вряд ли будет лезть сломя голову вперед в этой игре, потому не исключено, что и тут много голов не увидим.



Ставка 33: тотал меньше 2.5 голов — 1.76 в БК Leon



НЬЮКАСЛ — ЛЕСТЕР

Суббота, 29 сентября, 17:00



Ключевая статистика: "Лестер" пропускал минимум дважды в пяти из шести выездных поединков Премьер-Лиги; "Ньюкасл" пропускал минимум дважды во всех трех домашних матчах этого сезона в Премьер-Лиге.



"Ньюкасл" оказался в зоне вылета, и сейчас самое время выбираться из нее. Команда Бенитеса будет мотивирована, и хоть у нее есть проблемы с нападением, против "Лестера" "сороки" постараются создать такое количество моментов, которого хватит для итоговой победы. "Лестер" пропускает на выезде минимум дважды, и в этот раз вполне может выполнить свою "норму". Но мы возьмем ставку с подстраховкой, так как форварды "Ньюкасла" — те еще "снайперы".



Ставка 34: "Ньюкасл" больше 1 гола — 1.76 в БК Пари-матч



ЧЕЛСИ — ЛИВЕРПУЛЬ

Суббота, 29 сентября, 19:30



Ключевая статистика: "Челси" выиграл три последних домашних матча в Премьер-Лиге; "Ливерпуль" выиграл последние семь матчей в Премьер-Лиге.



Ну и наконец, центральный матч тура и всего стартового отрезка чемпионата. Обе команды хороши на старте сезона. "Ливерпуль" как команда, нашедшая баланс между линиями. "Челси" как коллектив, который находит себя при новом менеджере, с набирающим обороты Эденом Азаром. В среду прошла репетиция в Кубке Лиги, которая лишний раз убедила и Маурицио Сарри, и Юргена Клоппа в том, что им стоит друг друга уважать и опасаться. "Ливерпуль" не будет лезть на рожон и постарается приглушить активность Азара прессингом — он не очень любит играть в таких условиях. При этом и "Челси" не будет стремиться к победе любой ценой. Если не случится быстрого гола, тут вполне может сыграть тотал меньше, но мы рискнем и поставим на ничью.



Ставка 35: Ничья — 3.54 в БК 1хСтавка



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru