Жоржиньо объяснил, почему отказал "Сити"

Жоржиньо Полузащитник "Челси" Жоржиньо рассказал, почему отверг предложение "Манчестер Сити" минувшим летом.

В тот момент, когда "горожане" уже согласовали условия контракта с Жоржиньо, но еще не договорились о сумме отступных с "Наполи", в ситуацию неожиданно вмешался "Челси" и легко заключил сделку.

По словам игрока сборной Италии, он долго раздумывал над своим будущим, но переезд из Неаполя в Лондон Маурицио Сарри сыграл ключевую роль в решении. Жоржиньо жаждал вновь поработать с соотечественником.

"Было много всяких разговоров о том, что случилось. Правда в том, что назначение Сарри сыграло очень большую роль. Величие "Челси" тоже повлияло на мое решение. Все эти факторы предопределили мою судьбу", - цитирует Жоржиньо Goal.




Метки Жоржиньо, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 28.09.2018 21:00

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  1. fascll 28.09.2018 21:42 # fascll
    завтра под прессингом пару точных передач вперед может и отдаст

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  2. narcot 28.09.2018 21:04 # narcot
    норм окропил голубков

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