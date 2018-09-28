Жоржиньо объяснил, почему отказал "Сити"

Полузащитник "Челси" Жоржиньо рассказал, почему отверг предложение "Манчестер Сити" минувшим летом.

В тот момент, когда "горожане" уже согласовали условия контракта с Жоржиньо, но еще не договорились о сумме отступных с "Наполи", в ситуацию неожиданно вмешался "Челси" и легко заключил сделку.



По словам игрока сборной Италии, он долго раздумывал над своим будущим, но переезд из Неаполя в Лондон Маурицио Сарри сыграл ключевую роль в решении. Жоржиньо жаждал вновь поработать с соотечественником.



"Было много всяких разговоров о том, что случилось. Правда в том, что назначение Сарри сыграло очень большую роль. Величие "Челси" тоже повлияло на мое решение. Все эти факторы предопределили мою судьбу", - цитирует Жоржиньо Goal.