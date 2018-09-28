Сарри уверен, что "Ливерпуль" созрел для титула

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри не сомневается, что "Ливерпуль" готов к победе в Премьер-Лиге.

Команда Юргена Клоппа выдала впечатляющую серию на старте нового сезона, победив во всех шести первых матчах. Развить успех "красные" могут на "Стэмфорд Бридж", куда пожалуют в субботу вечером.



Сарри уверен, что в ближайшем матче "Ливерпуль" сыграет гораздо лучше, чем в недавнем поединке Кубка Лиги, который завершился победой "синих" 1:2. Более того, Маурицио считает, что "красные" созрели для титула.



"Субботний матч пройдет в рамках Премьер-Лиги, они выставят на него совершенно другой состав. Они будут решительнее, чем в среду. Тот матч был очень трудным, но этот будет еще сложнее".



"Нас ждет непростой соперник, команда топ-уровня. Они работают с одним и тем же тренером уже четвертый сезон подряд. Да, я удивлен, что "Ливерпуль" еще ни разу не побеждал в Премьер-Лиге, но самое главное, что сейчас они готовы к этому", - цитирует Сарри Evening Standard.