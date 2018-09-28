Сарри уверен, что "Ливерпуль" созрел для титула
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри не сомневается, что "Ливерпуль" готов к победе в Премьер-Лиге.
Команда Юргена Клоппа выдала впечатляющую серию на старте нового сезона, победив во всех шести первых матчах. Развить успех "красные" могут на "Стэмфорд Бридж", куда пожалуют в субботу вечером.
Сарри уверен, что в ближайшем матче "Ливерпуль" сыграет гораздо лучше, чем в недавнем поединке Кубка Лиги, который завершился победой "синих" 1:2. Более того, Маурицио считает, что "красные" созрели для титула.
"Субботний матч пройдет в рамках Премьер-Лиги, они выставят на него совершенно другой состав. Они будут решительнее, чем в среду. Тот матч был очень трудным, но этот будет еще сложнее".
"Нас ждет непростой соперник, команда топ-уровня. Они работают с одним и тем же тренером уже четвертый сезон подряд. Да, я удивлен, что "Ливерпуль" еще ни разу не побеждал в Премьер-Лиге, но самое главное, что сейчас они готовы к этому", - цитирует Сарри Evening Standard.
28.09.2018 20:00
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Последние комментарии:
Понимаю, что Ливер сейчас по игре очень хорош, но не понимаю откуда столько восхищение? Что они выиграли за последние время? А чего никто Лестером не восхищается? Ведь Лестер выиграл АПЛ. Ливерпуль за последние годы хороши сыграл с МС и дошёл до финала где был унижен. Мне кажется статус фаворита это не для портовых они не знают, что такое быть чемпионами.
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Сарри хитрый лис. Убаюкивает соперника
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Сарри уверен что ливерпуй созрел для титула обоссаных обрыганов ах ах ах
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Достойно ведет себя. следит за метлой.вызывает уважение старик. НЕ ТО ЧТО БОЛЕЛЬЩИКИ членси-ГЛИНОМЁСЫ. про манчестер гавнайтед, их физрука и адептов промолчу...там всё плохо давно
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... в следующем году
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лижут друг другу жопы, неудивительно- оба безтрофейники ведь, братья по разуму
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оба набивают себе цену. в случае победы кто-то будет с высоко поднятой головой. ничейка.
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Ну первый комплиментами начал сыпать Клопп, Сарри в свою очередь отвечает тем же, короче хороший мужик.
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