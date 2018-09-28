Сарри уверен, что "Ливерпуль" созрел для титула

Клопп и Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри не сомневается, что "Ливерпуль" готов к победе в Премьер-Лиге.

Команда Юргена Клоппа выдала впечатляющую серию на старте нового сезона, победив во всех шести первых матчах. Развить успех "красные" могут на "Стэмфорд Бридж", куда пожалуют в субботу вечером.

Сарри уверен, что в ближайшем матче "Ливерпуль" сыграет гораздо лучше, чем в недавнем поединке Кубка Лиги, который завершился победой "синих" 1:2. Более того, Маурицио считает, что "красные" созрели для титула.

"Субботний матч пройдет в рамках Премьер-Лиги, они выставят на него совершенно другой состав. Они будут решительнее, чем в среду. Тот матч был очень трудным, но этот будет еще сложнее".

"Нас ждет непростой соперник, команда топ-уровня. Они работают с одним и тем же тренером уже четвертый сезон подряд. Да, я удивлен, что "Ливерпуль" еще ни разу не побеждал в Премьер-Лиге, но самое главное, что сейчас они готовы к этому", - цитирует Сарри Evening Standard.




Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Сарри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 28.09.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 963

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Последние комментарии:




  1. gjchancel 28.09.2018 21:26 # gjchancel
    Понимаю, что Ливер сейчас по игре очень хорош, но не понимаю откуда столько восхищение? Что они выиграли за последние время? А чего никто Лестером не восхищается? Ведь Лестер выиграл АПЛ. Ливерпуль за последние годы хороши сыграл с МС и дошёл до финала где был унижен. Мне кажется статус фаворита это не для портовых они не знают, что такое быть чемпионами.

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  2. royal-arsenal 28.09.2018 21:05 # royal-arsenal
    Сарри хитрый лис. Убаюкивает соперника

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  3. j-silver 28.09.2018 20:47 # j-silver
    Сарри уверен что ливерпуй созрел для титула обоссаных обрыганов ах ах ах

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  4. frisby 28.09.2018 20:31 # frisby
    Достойно ведет себя. следит за метлой.вызывает уважение старик. НЕ ТО ЧТО БОЛЕЛЬЩИКИ членси-ГЛИНОМЁСЫ. про манчестер гавнайтед, их физрука и адептов промолчу...там всё плохо давно

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  5. monsieurgood 28.09.2018 20:15 # monsieurgood
    ... в следующем году

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  6. rap-woiska 28.09.2018 20:15 # rap-woiska
    лижут друг другу жопы, неудивительно- оба безтрофейники ведь, братья по разуму

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  7. manutd-20champ 28.09.2018 20:05 # manutd-20champ
    оба набивают себе цену. в случае победы кто-то будет с высоко поднятой головой. ничейка.

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  8. xomakk 28.09.2018 20:02 # xomakk
    Ну первый комплиментами начал сыпать Клопп, Сарри в свою очередь отвечает тем же, короче хороший мужик.

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