Диего Коста жалеет о своем времени в "Челси"

Нападающий "Атлетико" Диего Коста признался, что жалеет о своем решении отправиться в "Челси" летом 2014.

Практически каждое трансферное окно с момента переезда Косты на "Стэмфорд Бридж" ходили слухи, что Диего хочет покинуть клуб. Этим слухам никак не мешали спортивные успехи испанца, который забил 59 голов в 120 матчах и выиграл два титула Премьер-Лиги с Кубком Лиги.



Летом 2017 Антонио Конте, тогда тренировавший "синих", указал строптивому нападающему на дверь, и после нескольких месяцев переговоров Коста все-таки вернулся в "Атлетико". Теперь Диего вообще жалеет, что уезжал в Лондон.



"То был очень плохой момент (летом 2017), но это не моя вина. Люди много всего говорили, но время расставило все по своим местам. Посмотрите, где сейчас Конте".



"Я ошибся, что отправился в "Челси" — из-за того, как они ведут свои дела. Чоло (Диего Симеоне) всегда прям с тобой, и если ты ему не нравишься, он не будет этого скрывать".



"В "Челси" было совершенно иначе. У меня появилась возможность вернуться в "Атлетико", когда "Челси" потребовал, чтобы я приступил к тренировкам с резервом. Я дал ясно им понять, что возвращаюсь в "Атлетико", несмотря на другие предложения".



"Если бы этого не случилось, я бы остался в Бразилии со свей семьей. Я бы прожил там всю свою жизнь с семьей. У меня есть другие ценности, которые не купишь за деньги", — сообщил Коста Marca.