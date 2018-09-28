Де Брюйне на пороге возвращения к тренировкам

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне сможет приступить к тренировкам с первой командой в ближайшие дни.

Сыграв только один матч за свой клуб в этом сезоне, спустя считанные дни Де Брюйне получил травму связок колена на тренировке. Изначально доктора отводили до четырех месяцев на восстановление.

Однако ранее в сентябре стало известно, что Кевин идет на поправку гораздо быстрее и может вернуться к дерби против "Манчестер Юнайтед" 11 ноября.

Сегодня главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола преподнес еще более радостные новости, объявив, что уже на следующей неделе бельгиец начнет заниматься с партнерами по команде.

"Он делает заключительные шаги на пути к восстановлению. В ближайшие дни он начнет участвовать в наших тренировках, пока частично. Все идет хорошо", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2018 18:00

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