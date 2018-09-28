Гвардиола предупредил Менди насчет опоздания

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вынес предупреждение защитнику Бенжамену Менди, который с опозданием прибыл на тренировочную базу "горожан" в прошлое воскресенье.

Ранее в пятницу издание ESPN опубликовало историю о том, что будущее Менди в клубе может оказаться под вопросом. Утверждалось, что 24-летний француз сильно разозлил Гвардиолу своей недисциплинированностью.



Вечер прошлой пятницы Бенжамен провел на "Уэмбли", наблюдая за боксерским боем Энтони Джошуа против Александра Поветкина. Поездка в Лондон и обратно отняла много сил, и в воскресенье утром Менди прибыл на базу с трехчасовым опозданием.



Ситуацию защитника, сыгравшего только 13 матчей за "Сити" после своего перехода из "Монако" за 52 миллиона фунтов в летом 2017, усугубляет тот факт, что в данный момент Менди отсутствует с травмой стопы. Персонал клуба ждал Бенжамена на базе для лечебных процедур.



В пятницу на своей пресс-конференции Гвардиола не стал скрывать, что у него есть претензии к подопечному, однако речи о возможном расставании с Менди даже не идет.



"Игроки должны приезжать сюда вовремя, и он знает это. Я поговорил с ним".



"Он пропустил шесть или семь месяцев прошлого сезона с травмой. Теперь он снова травмирован. Каждый день он проходит лечебные процедуры, но я не физиотерапевт".



"Он опоздал, и такое иногда случается — в тот момент времени на дорогах были пробки. В Манчестере большие ремонтные работы, и бывает, что игроки опаздывают. Им приходится завозить своих детей в школу".



"Я рассчитываю на него, когда он будет здоров. Сейчас он травмирован. Проблема не в его физической форме — он быстр. У него травма, и когда он решит, что готов играть, то будет играть", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.