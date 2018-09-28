Сарри: "Азар играет на 80 процентов от своего потенциала"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри уверен, что талант Эдена Азара раскрылся только на 80 процентов.
На прошлой неделе Сарри признался, что изменил свое мнение об Азаре. Маурицио заговорил о своем подопечном как о лучшем игроке Европы и заявил, что Эден способен забивать по 40 голов за сезон.
По мнению Сарри, прямо сейчас Азар еще не раскрылся в полной мере. Если Эден прибавит, убежден итальянец, то сможет сравняться с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
"Может ли он стать лучшим игроком мира? Думаю, да. Я убежден, что он может прибавить и стать сильнее. Если он начнет по полной выкладываться на тренировках, тогда все возможно. Сейчас он играет лишь на 70-80% от своего потенциала".
"Если бы он был лучшим прямо сейчас, то за него проголосовало бы больше человек в понедельник. Он уникальный футболист, но ему стоит прибавить на тренировках", - цитирует Сарри Daily Mail.
28.09.2018 17:00
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