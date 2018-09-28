Моуриньо: "Никто из игроков не важнее клуба"
На своей пресс-конференции в пятницу рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо предупредил полузащитника Поля Погба, что никто из игроков не может быть важнее клуба.
За последнюю неделю отношения Моуриньо и Погба резко ухудшились. Поль позволил себе публично раскритиковать тактику тренера на ничейный матч против "Вулверхэмптона" в прошлый уикенд, а Жозе лишил подопечного статуса вице-капитана.
Сегодня Моуриньо дополнительно предупредил чемпиона Мира в составе сборной Франции, но одновременно подтвердил, что Погба сыграет против "Вест Хэма" в пятницу.
"Манчестер Юнайтед" важнее, чем кто-либо, и я не должен защищать это утверждение. Мы на протяжении нескольких недель анализировали и обменивались мнениями со своим тренерским штабом, после чего решили, что теперь Поль просто игрок и не капитан. Поэтому решение принято".
"Между игроком и тренером хорошие отношения. Это больше не отношения между капитаном — или одним из капитанов — и тренером".
"Никто не тренировался лучше Поля во вторник, среду, четверг и пятницу. Некоторые тренировались так же хорошо, как и он, но никто не тренировался лучше, и завтра он сыграет".
"Никто из игроков не важнее клуба. Если я доволен его работой, он играет. Если я недоволен его работой, он не играет. В данный момент я доволен, как он работал на этой неделе".
"Команда нуждается в хороших игроках. Он хороший игрок. Команда нуждается в игроках с характером, и он у него есть. Поэтому завтра он сыграет", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.
28.09.2018 16:30
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Последние комментарии:
ляяяяя
мы же с пенсами будем на сб играть...а там эта ебучая камера и вафленое узкое поле
пздц
(ответить)
Переводчик норм постелил Истину, которую некогда исповедовал величайший тренер всех времен - Sir Alex Ferguson
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rentv
У Великих клубов - великие игроки.
У которых есть почетные дворянские титулы.
Кто может быть истинным Королем - тот у кого есть Великие игроки вроде сэра Короля Кенни Далглиша Великого.
Кто такой пригород - это клубы у которых лучший игрок всех времен и народов - какой то грязный латинос приехавший на заработки))
По этому кто Король Англии - думаю всем ясно.Это Ливерпуль.
Источник: http://fapl.ru/posts/65549/?c=1
rentv токой rentv
титул у негров портовой помойки только один - портовый обрыган с галер
(ответить)
так и тренер не важнее клуба. у маура всегда и во всём виноваты игроки,руководство,персонал, но только не он.
(ответить)
Портовые открывают ротик, Челчи несёт тортик.
(ответить)
Какой же говнюк этот monseiurgood! (c)
(ответить)
Король Англий Сэр Лорд Элтон Джон соответственно Короли это Челсеа и их преданные фоннады.
(ответить)
Пенсам не доливают. А все иззо Озора.
(ответить)
давно спёкшийся автобус тоже. даёшь жардима, 6леать!
(ответить)
а помните как янгу птица накакала в рот, а он говорил, что это злые дяди нарисовали? эхххх, в этом весь мю.
(ответить)
моур замутил какой-то футбофашизм
(ответить)
У Великих клубов - великие игроки.
У которых есть почетные дворянские титулы.
Кто может быть истинным Королем - тот у кого есть Великие игроки вроде сэра Короля Кенни Далглиша Великого.
Кто такой пригород - это клубы у которых лучший игрок всех времен и народов - какой то грязный латинос приехавший на заработки))
По этому кто Король Англии - думаю всем ясно.Это Ливерпуль.
(ответить)
Астана! Витязь!
(ответить)
даров, ситхи, начал тут книгу одну читать, "Гарри Крысейн и Принц-Односезонка", там два пидора, один из которых из какой-то араб, выясняют кто из них главный, в то время, как норм ребята тащат свои клубы к чемпионству. Есть еще чо-нить в это жанре? Спс.
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один опальный знакомый был сослан на месяц в одну из колоний трудиться стоматологом. В один прекрасный день зашел к нему гражданин с лишь с парой зубов, что удивительно, здоровых. кароч, попросил сей гражданин удалить их, на что знакомый естественно вопросил: "Простите, а зачем?", на что гражданин поведал ему историю о том, что он в здешних местах "петух", а зубы (та малая часть, что от них осталась) мешают ему быть лучшим из лучшим в этом ремесле, что дурно сказывается на премиальных от клиентов. В общем, удалил он ему зубы и отправил обратно. Уже на выходе со смесью неловкости и пришепетывания в голосе гражданин спросил: "Извините, а вы АПЛ случайно не смотрите? Уж больно интересно как там у ТТХ дела".
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Приструнил негра. Пускай пашет как раб, а капитаном будет белый господин.
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ну вообще верно сделал, хотя теперь сливать будут жестко его наверно
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Всем пизда, батя в здании!
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