Моуриньо: "Никто из игроков не важнее клуба"

Поль Погба На своей пресс-конференции в пятницу рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо предупредил полузащитника Поля Погба, что никто из игроков не может быть важнее клуба.

За последнюю неделю отношения Моуриньо и Погба резко ухудшились. Поль позволил себе публично раскритиковать тактику тренера на ничейный матч против "Вулверхэмптона" в прошлый уикенд, а Жозе лишил подопечного статуса вице-капитана.

Сегодня Моуриньо дополнительно предупредил чемпиона Мира в составе сборной Франции, но одновременно подтвердил, что Погба сыграет против "Вест Хэма" в пятницу.

"Манчестер Юнайтед" важнее, чем кто-либо, и я не должен защищать это утверждение. Мы на протяжении нескольких недель анализировали и обменивались мнениями со своим тренерским штабом, после чего решили, что теперь Поль просто игрок и не капитан. Поэтому решение принято".

"Между игроком и тренером хорошие отношения. Это больше не отношения между капитаном — или одним из капитанов — и тренером".

"Никто не тренировался лучше Поля во вторник, среду, четверг и пятницу. Некоторые тренировались так же хорошо, как и он, но никто не тренировался лучше, и завтра он сыграет".

"Никто из игроков не важнее клуба. Если я доволен его работой, он играет. Если я недоволен его работой, он не играет. В данный момент я доволен, как он работал на этой неделе".

"Команда нуждается в хороших игроках. Он хороший игрок. Команда нуждается в игроках с характером, и он у него есть. Поэтому завтра он сыграет", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2018 16:30

Количество просмотров Просмотров: 2216

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Последние комментарии:




  1. melwood-lfc 28.09.2018 18:26 # melwood-lfc
    ляяяяя
    мы же с пенсами будем на сб играть...а там эта ебучая камера и вафленое узкое поле

    пздц

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  2. el-ray 28.09.2018 18:25 # el-ray
    Переводчик норм постелил Истину, которую некогда исповедовал величайший тренер всех времен - Sir Alex Ferguson

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  3. el-ray 28.09.2018 18:24 # el-ray
    rentv

    У Великих клубов - великие игроки.
    У которых есть почетные дворянские титулы.
    Кто может быть истинным Королем - тот у кого есть Великие игроки вроде сэра Короля Кенни Далглиша Великого.

    Кто такой пригород - это клубы у которых лучший игрок всех времен и народов - какой то грязный латинос приехавший на заработки))

    По этому кто Король Англии - думаю всем ясно.Это Ливерпуль.

    Источник: http://fapl.ru/posts/65549/?c=1

    rentv токой rentv
    титул у негров портовой помойки только один - портовый обрыган с галер

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  4. vav 28.09.2018 18:21 # vav
    так и тренер не важнее клуба. у маура всегда и во всём виноваты игроки,руководство,персонал, но только не он.

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  5. toha-bludsikir 28.09.2018 18:19 # toha-bludsikir
    Портовые открывают ротик, Челчи несёт тортик.

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  6. zzspurs 28.09.2018 17:57 # zzspurs
    Какой же говнюк этот monseiurgood! (c)

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  7. reddevil13 28.09.2018 17:11 # reddevil13
    Король Англий Сэр Лорд Элтон Джон соответственно Короли это Челсеа и их преданные фоннады.

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  8. reddevil13 28.09.2018 17:10 # reddevil13
    Пенсам не доливают. А все иззо Озора.

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  9. narcot 28.09.2018 16:52 # narcot
    давно спёкшийся автобус тоже. даёшь жардима, 6леать!

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  10. monsieurgood 28.09.2018 16:52 # monsieurgood
    а помните как янгу птица накакала в рот, а он говорил, что это злые дяди нарисовали? эхххх, в этом весь мю.

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  11. monsieurgood 28.09.2018 16:44 # monsieurgood
    моур замутил какой-то футбофашизм

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  12. rentv 28.09.2018 16:44 # rentv
    У Великих клубов - великие игроки.
    У которых есть почетные дворянские титулы.
    Кто может быть истинным Королем - тот у кого есть Великие игроки вроде сэра Короля Кенни Далглиша Великого.

    Кто такой пригород - это клубы у которых лучший игрок всех времен и народов - какой то грязный латинос приехавший на заработки))

    По этому кто Король Англии - думаю всем ясно.Это Ливерпуль.

    (ответить)

  13. chebrec 28.09.2018 16:43 # chebrec
    Астана! Витязь!

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  14. monsieurgood 28.09.2018 16:40 # monsieurgood
    даров, ситхи, начал тут книгу одну читать, "Гарри Крысейн и Принц-Односезонка", там два пидора, один из которых из какой-то араб, выясняют кто из них главный, в то время, как норм ребята тащат свои клубы к чемпионству. Есть еще чо-нить в это жанре? Спс.

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  15. monsieurgood 28.09.2018 16:40 # monsieurgood
    один опальный знакомый был сослан на месяц в одну из колоний трудиться стоматологом. В один прекрасный день зашел к нему гражданин с лишь с парой зубов, что удивительно, здоровых. кароч, попросил сей гражданин удалить их, на что знакомый естественно вопросил: "Простите, а зачем?", на что гражданин поведал ему историю о том, что он в здешних местах "петух", а зубы (та малая часть, что от них осталась) мешают ему быть лучшим из лучшим в этом ремесле, что дурно сказывается на премиальных от клиентов. В общем, удалил он ему зубы и отправил обратно. Уже на выходе со смесью неловкости и пришепетывания в голосе гражданин спросил: "Извините, а вы АПЛ случайно не смотрите? Уж больно интересно как там у ТТХ дела".

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  16. brown-ale 28.09.2018 16:34 # brown-ale
    Приструнил негра. Пускай пашет как раб, а капитаном будет белый господин.

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  17. van-der-slav 28.09.2018 16:34 # van-der-slav
    ну вообще верно сделал, хотя теперь сливать будут жестко его наверно

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  18. selfish 28.09.2018 16:32 # selfish
    Всем пизда, батя в здании!

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