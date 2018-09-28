Моуриньо: "Никто из игроков не важнее клуба"

На своей пресс-конференции в пятницу рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо предупредил полузащитника Поля Погба, что никто из игроков не может быть важнее клуба.

За последнюю неделю отношения Моуриньо и Погба резко ухудшились. Поль позволил себе публично раскритиковать тактику тренера на ничейный матч против "Вулверхэмптона" в прошлый уикенд, а Жозе лишил подопечного статуса вице-капитана.



Сегодня Моуриньо дополнительно предупредил чемпиона Мира в составе сборной Франции, но одновременно подтвердил, что Погба сыграет против "Вест Хэма" в пятницу.



"Манчестер Юнайтед" важнее, чем кто-либо, и я не должен защищать это утверждение. Мы на протяжении нескольких недель анализировали и обменивались мнениями со своим тренерским штабом, после чего решили, что теперь Поль просто игрок и не капитан. Поэтому решение принято".



"Между игроком и тренером хорошие отношения. Это больше не отношения между капитаном — или одним из капитанов — и тренером".



"Никто не тренировался лучше Поля во вторник, среду, четверг и пятницу. Некоторые тренировались так же хорошо, как и он, но никто не тренировался лучше, и завтра он сыграет".



"Никто из игроков не важнее клуба. Если я доволен его работой, он играет. Если я недоволен его работой, он не играет. В данный момент я доволен, как он работал на этой неделе".



"Команда нуждается в хороших игроках. Он хороший игрок. Команда нуждается в игроках с характером, и он у него есть. Поэтому завтра он сыграет", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.