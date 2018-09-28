Почеттино: "Тоттенхэму" повезло, что Бэйл не ушел раньше времени"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что его клубу крупно повезло с Гаретом Бэйлом, от которого "шпоры" едва не избавились раньше времени.

В 2013 году президент "шпор" Даниэль Леви заставил "Реал" заплатить 85 миллионов фунтов за Бэйла. Однако Гарет, приобретенный "Тоттенхэмом" у "Саутгемптона" в 2007 за 5 млн. фунтов, мог покинуть Северный Лондон и раньше.



Первые года в "Тоттенхэме" у Бэйла совершенно ничего не получалось — говорили даже о проклятье, которое лежит на игроке сборной Уэльса. Терпение клуба было на исходе, и Почеттино считает, что лишь по счастливой случайности Гарет не был продан преждевременно за бесценок.



"Я помню Бэйла — он начал добиваться успеха лишь после трех лет здесь. Клуб верил в него как в левого защитника, а сегодня он играет на совершенно противоположной позиции. Если честно, клубу немного повезло с ним. Потому что, как они мне рассказывали, они хотели избавиться от него после трех лет. Вы лучше меня знаете историю!"



"Клубу так повезло, что они не избавили от него. Это правда! Да ладно, после четырех лет мы можем быть честны друг с другом и признать это", — цитирует Почеттино The Guardian.