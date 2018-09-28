Джердан Шакири ответил на критику Адама
Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири ответил на критику своего бывшего партнера по "Стоуку" Чарли Адама.
Когда минувшим летом Шакири перебрался от вылетевших из Премьер-Лиги "гончаров" на "Энфилд", Адам поставил под вопрос целесообразность этого трансфера для "красных".
Чарли предупредил "Ливерпуль", что Шакири пропадал в решающие моменты, хотя был в команде большим игроком, на которого все рассчитывали. Сам Джердан категорически не согласен с предъявленными обвинениями.
"Думаю, это просто разочарование или зависть, потому что я совершил хороший переход. Я был удивлен, что он высказался таким образом насчет меня, но иногда у игроков бывает такой характер".
"Я знаю, что сказанное им — совершенная неправда, потому что в то время, когда я выступал за них, я проявлял себя и забивал много голов".
"Я был одним из немногих, кто помогал команде голами в сложных матчах, а он был тем парнем, который получил красную карточку в важном матче чемпионата (против "Эвертона") и не забил пенальти (против "Брайтона")".
"Я не должен доказывать неправоту Чарли Адама или других людей, которые говорят обо мне. Я просто тот игрок, который хочет трудиться и делать свою работу каждый день, как я это делал всегда".
"Я знаю, люди понимают, насколько я хорош — большинство понимающих футбол людей знают, что эти критики ошибаются", — цитирует Шакири Sky Sports.
28.09.2018 15:40
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Достойно окропил тушу. Далеко пойдет.
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шакири красавчик
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