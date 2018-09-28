Джердан Шакири ответил на критику Адама

Джердан Шакири Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири ответил на критику своего бывшего партнера по "Стоуку" Чарли Адама.

Когда минувшим летом Шакири перебрался от вылетевших из Премьер-Лиги "гончаров" на "Энфилд", Адам поставил под вопрос целесообразность этого трансфера для "красных".

Чарли предупредил "Ливерпуль", что Шакири пропадал в решающие моменты, хотя был в команде большим игроком, на которого все рассчитывали. Сам Джердан категорически не согласен с предъявленными обвинениями.

"Думаю, это просто разочарование или зависть, потому что я совершил хороший переход. Я был удивлен, что он высказался таким образом насчет меня, но иногда у игроков бывает такой характер".

"Я знаю, что сказанное им — совершенная неправда, потому что в то время, когда я выступал за них, я проявлял себя и забивал много голов".

"Я был одним из немногих, кто помогал команде голами в сложных матчах, а он был тем парнем, который получил красную карточку в важном матче чемпионата (против "Эвертона") и не забил пенальти (против "Брайтона")".

"Я не должен доказывать неправоту Чарли Адама или других людей, которые говорят обо мне. Я просто тот игрок, который хочет трудиться и делать свою работу каждый день, как я это делал всегда".

"Я знаю, люди понимают, насколько я хорош — большинство понимающих футбол людей знают, что эти критики ошибаются", — цитирует Шакири Sky Sports.



Метки Адам, Ливерпуль, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2018 15:40

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Последние комментарии:




  1. electric 28.09.2018 16:03 # electric
    Достойно окропил тушу. Далеко пойдет.

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  2. chr1s8rown 28.09.2018 15:46 # chr1s8rown
    шакири красавчик

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