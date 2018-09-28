Клопп рассказал, как собирается остановить Азара

Эден Азар Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как его команда собирается остановить плеймейкера "Челси" Эдена Азара в субботу на "Стэмфорд Бридж".

Появившись на замену во втором тайме матча 3-го раунда Кубка Лиги на "Энфилде" посреди недели, Азар забил победный для "синих" гол и сделал это в блестящей манере, по пути к воротам обыграв половину команды соперника.

В субботу "Челси" и "Ливерпуль" встретятся снова, уже в рамках Премьер-Лиги, и очевидно, что Азар выйдет с первых минут. Однако у Клоппа есть соображения, как остановить бельгийца.

"Препятствовать передачам на Азара — хорошая идея. Быть к нему близко — тоже хорошая идея, хотя он любит, когда опекун играет с ним близко, если честно".

"Все мы знаем, что могли лучше сыграть в обороне, когда он забивал свой гол. Это очевидно, ведь там были три единоборства, и он вышел победителем из всех. Если бы мы на 100 процентов использовали одну из четырех-пяти попыток остановить его, он не сделал бы того, что сделал. Но это не новость".

"Но даже всех выигранных единоборств может быть мало — также ему удался идеальный удар. Я с уважением отношусь к нему, но нет такого игрока, против которого было бы невозможно обороняться. Сложно, да, но не невозможно".

"Если вы дадите Садио Мане мяч на свободном пространстве, вам его не остановить один в один. Это невозможно. У нас тоже есть такие игроки, и это хорошо, но мы должны быть уверены, что не оставляем пространства, а если мы вступаем в единоборства, то должны немного чаще их выигрывать, чем в той ситуации", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



Метки Азар, Клопп, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2018 15:15

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Последние комментарии:




  1. farot 28.09.2018 16:20 # farot
    можно дать установку игрокам просто разбегаться в сторону, когда он мяч принимает. Тогда ему некого будет обводить.
    Изи

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  2. chr1s8rown 28.09.2018 15:52 # chr1s8rown
    одного робертсона хватит на этого вечного перспективного

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  3. asnural 28.09.2018 15:47 # asnural
    Защитники апл радовались когда ушел Коста..

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  4. mr-lamps 28.09.2018 15:44 # mr-lamps
    Все побегут останавливать Азара,а забьет Канте.

    вот

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  5. only--liverpool 28.09.2018 15:41 # only--liverpool
    Да сломайте этого пидарка и дело с концом.

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  6. mototroller 28.09.2018 15:34 # mototroller
    Сначала говорит что нет такого игрока против которого невозможно обороняться. Потом пишет что мане остановить не возможно. Тупой очкорик

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  7. gavriil 28.09.2018 15:32 # gavriil
    На фото Буратино бежит на встречу Пьеро.

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  8. shakur 28.09.2018 15:18 # shakur
    Я бы посоветовал выпустить Морено для персональной опеки Азара

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  9. beatboy 28.09.2018 15:18 # beatboy
    Соси-соси очкарик, расскажи лучше, как будешь оправдываться в конце сезона перед своей портовой помойкой за очередной проебанный сезон))

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