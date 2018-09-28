Клопп рассказал, как собирается остановить Азара

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как его команда собирается остановить плеймейкера "Челси" Эдена Азара в субботу на "Стэмфорд Бридж".

Появившись на замену во втором тайме матча 3-го раунда Кубка Лиги на "Энфилде" посреди недели, Азар забил победный для "синих" гол и сделал это в блестящей манере, по пути к воротам обыграв половину команды соперника.



В субботу "Челси" и "Ливерпуль" встретятся снова, уже в рамках Премьер-Лиги, и очевидно, что Азар выйдет с первых минут. Однако у Клоппа есть соображения, как остановить бельгийца.



"Препятствовать передачам на Азара — хорошая идея. Быть к нему близко — тоже хорошая идея, хотя он любит, когда опекун играет с ним близко, если честно".



"Все мы знаем, что могли лучше сыграть в обороне, когда он забивал свой гол. Это очевидно, ведь там были три единоборства, и он вышел победителем из всех. Если бы мы на 100 процентов использовали одну из четырех-пяти попыток остановить его, он не сделал бы того, что сделал. Но это не новость".



"Но даже всех выигранных единоборств может быть мало — также ему удался идеальный удар. Я с уважением отношусь к нему, но нет такого игрока, против которого было бы невозможно обороняться. Сложно, да, но не невозможно".



"Если вы дадите Садио Мане мяч на свободном пространстве, вам его не остановить один в один. Это невозможно. У нас тоже есть такие игроки, и это хорошо, но мы должны быть уверены, что не оставляем пространства, а если мы вступаем в единоборства, то должны немного чаще их выигрывать, чем в той ситуации", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.