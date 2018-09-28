Клопп рассказал, как собирается остановить Азара
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как его команда собирается остановить плеймейкера "Челси" Эдена Азара в субботу на "Стэмфорд Бридж".
Появившись на замену во втором тайме матча 3-го раунда Кубка Лиги на "Энфилде" посреди недели, Азар забил победный для "синих" гол и сделал это в блестящей манере, по пути к воротам обыграв половину команды соперника.
В субботу "Челси" и "Ливерпуль" встретятся снова, уже в рамках Премьер-Лиги, и очевидно, что Азар выйдет с первых минут. Однако у Клоппа есть соображения, как остановить бельгийца.
"Препятствовать передачам на Азара — хорошая идея. Быть к нему близко — тоже хорошая идея, хотя он любит, когда опекун играет с ним близко, если честно".
"Все мы знаем, что могли лучше сыграть в обороне, когда он забивал свой гол. Это очевидно, ведь там были три единоборства, и он вышел победителем из всех. Если бы мы на 100 процентов использовали одну из четырех-пяти попыток остановить его, он не сделал бы того, что сделал. Но это не новость".
"Но даже всех выигранных единоборств может быть мало — также ему удался идеальный удар. Я с уважением отношусь к нему, но нет такого игрока, против которого было бы невозможно обороняться. Сложно, да, но не невозможно".
"Если вы дадите Садио Мане мяч на свободном пространстве, вам его не остановить один в один. Это невозможно. У нас тоже есть такие игроки, и это хорошо, но мы должны быть уверены, что не оставляем пространства, а если мы вступаем в единоборства, то должны немного чаще их выигрывать, чем в той ситуации", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
28.09.2018 15:15
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Последние комментарии:
можно дать установку игрокам просто разбегаться в сторону, когда он мяч принимает. Тогда ему некого будет обводить.
Изи
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одного робертсона хватит на этого вечного перспективного
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Защитники апл радовались когда ушел Коста..
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Все побегут останавливать Азара,а забьет Канте.
вот
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Да сломайте этого пидарка и дело с концом.
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Сначала говорит что нет такого игрока против которого невозможно обороняться. Потом пишет что мане остановить не возможно. Тупой очкорик
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На фото Буратино бежит на встречу Пьеро.
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Я бы посоветовал выпустить Морено для персональной опеки Азара
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Соси-соси очкарик, расскажи лучше, как будешь оправдываться в конце сезона перед своей портовой помойкой за очередной проебанный сезон))
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