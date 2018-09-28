Клопп не знает, сыграет ли Ван Дейк с "Челси"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что участие защитника Виргила Ван Дейка в субботнем матче Премьер-Лиги против "Челси" остается под вопросом.

Напомним, в матче прошлого уикенда против "Саутгемптона" Виргилу потребовалась вынужденная замена. Самый дорогой защитник мира получил ушиб ребер, которые тревожили его и прежде.



В результате Виргил пропустил домашний матч против "Челси" посреди недели и не смог предотвратить вылет "красных" из Кубка Лиги. Поможет ли голландец "Ливерпулю" взять реванш на "Стэмфорд Бридж" в рамках Премьер-Лиги, станет ясно в последний момент.



"Нам нужно подождать, пока что он не тренировался с командой. Виргил — игрок мирового уровня, и когда тебе не хватает игрока мирового уровня, это не есть здорово".



"Если Виргил будет в порядке, он сыграет. Если нет, у нас есть варианты. Слава Богу, мы можем играть без Виргила. Но я бы предпочел сыграть с ним. В последнем матче он не был доступен, но посмотрим, что будет завтра", — цитирует Клоппа Sky Sports.