Клопп не знает, сыграет ли Ван Дейк с "Челси"

Виргил Ван Дейк Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что участие защитника Виргила Ван Дейка в субботнем матче Премьер-Лиги против "Челси" остается под вопросом.

Напомним, в матче прошлого уикенда против "Саутгемптона" Виргилу потребовалась вынужденная замена. Самый дорогой защитник мира получил ушиб ребер, которые тревожили его и прежде.

В результате Виргил пропустил домашний матч против "Челси" посреди недели и не смог предотвратить вылет "красных" из Кубка Лиги. Поможет ли голландец "Ливерпулю" взять реванш на "Стэмфорд Бридж" в рамках Премьер-Лиги, станет ясно в последний момент.

"Нам нужно подождать, пока что он не тренировался с командой. Виргил — игрок мирового уровня, и когда тебе не хватает игрока мирового уровня, это не есть здорово".

"Если Виргил будет в порядке, он сыграет. Если нет, у нас есть варианты. Слава Богу, мы можем играть без Виргила. Но я бы предпочел сыграть с ним. В последнем матче он не был доступен, но посмотрим, что будет завтра", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Метки Ван Дейк, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2018 14:55

Количество просмотров Просмотров: 880

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. slash-lfc 28.09.2018 15:24 # slash-lfc
    Как обычно перед матчем с щ0льси ломается один из ключевых исподнителей. У Вест Хэма это был Арнаутович, у ЛФК Ван Дейк, пиздец.

    (ответить)

  2. winnerd 28.09.2018 15:13 # winnerd
    Юркен Хлоп от безвыходности начинает ссать в уши....будет он играть 120%,в любом случае ливерные увезут максимум одно очко....и то своё порванное

    (ответить)

  3. only--liverpool 28.09.2018 15:06 # only--liverpool
    Полюбому будет играть

    (ответить)

  4. brown-ale 28.09.2018 15:00 # brown-ale
    Ловрен или Матип значит. Главное, чтоб не оба.

    (ответить)

  5. chr1s8rown 28.09.2018 14:57 # chr1s8rown
    тактический ход

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: