Почеттино рад, что Алли позврослел
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отметил, что 22-летний полузащитник Деле Алли серьезно повзрослел и набрался опыта.
В предыдущих сезонах Почеттино приходилось воспитывать Алли и отчитывать за недисциплинированную игру и симуляции. Маурисио считает, что с тех пор Алли значительно повзрослел, доказательством чему стала капитанская повязка на матч Кубка Лиги с "Уотфордом".
"Молодые парни иногда вытворяют сумасшедшие вещи, но Деле повзрослел и стал еще опытнее. Сейчас он один из лучших игроков Европы на своей позиции и просто один из лучших игроков Премьер-Лиги".
"Надеюсь, что опыт в роли капитана поможет ему прибавить. Это многое значит для любого игрока. Дело не только в повязке. Он был в приподнятом настроении еще перед игрой. Это было знаковое событие для него", - цитирует Почеттино Daily Mail.
28.09.2018 14:00
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Малый повзрослел!
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