"Вест Хэм" сделал финальное предложение Райсу

Деклан Райс" Вест Хэм" сделал заключительное предложение полузащитнику Деклану Райсу о новом контракте.

19-летний Райс блестяще начал этот сезон, закрыв опорную зону "молотобойцев". "Вест Хэм" немедленно озаботился продлением сотрудничества с Декланом, но от стартового предложения игрок отказался.

Райса не устроила базовая зарплата в 15 тысяч фунтов каждые семь дней, поэтому "Вест Хэм" вернулся с улучшенным предложением, сообщает The Telegraph. "Молотобойцы" выразили готовность увеличить недельный оклад тинейджера до 40 тысяч фунтов после 15 выходов в старте в рамках Премьер-Лиги.

Издание уточняет, что обе стороны хотят поскорее уладить существующие разногласия, чтобы Деклан мог сосредоточиться на футболе. Действующий договор Райса, между тем, истекает летом 2020 года.




Метки Вест Хэм, контракты, Райс

Автор foxmcfc   

Дата 28.09.2018 13:00

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