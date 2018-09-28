"Вест Хэм" сделал финальное предложение Райсу

" Вест Хэм" сделал заключительное предложение полузащитнику Деклану Райсу о новом контракте.

19-летний Райс блестяще начал этот сезон, закрыв опорную зону "молотобойцев". "Вест Хэм" немедленно озаботился продлением сотрудничества с Декланом, но от стартового предложения игрок отказался.



Райса не устроила базовая зарплата в 15 тысяч фунтов каждые семь дней, поэтому "Вест Хэм" вернулся с улучшенным предложением, сообщает The Telegraph. "Молотобойцы" выразили готовность увеличить недельный оклад тинейджера до 40 тысяч фунтов после 15 выходов в старте в рамках Премьер-Лиги.



Издание уточняет, что обе стороны хотят поскорее уладить существующие разногласия, чтобы Деклан мог сосредоточиться на футболе. Действующий договор Райса, между тем, истекает летом 2020 года.