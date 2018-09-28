Красная карточка Кабаселе отменена в результате апелляции

"Уотфорд" сможет задействовать своего ключевого защитника Кристиана Кабаселе в субботнем матче Премьер-Лиги против "Арсенала" после того, как апелляция игрока на свое удаление против "Тоттенхэма" в Кубке Лиги была удовлетворена.

Кабаселе был изгнан с поля "Стэдиум МК" за девять минут до истечения основного времени матча, нарушив правила на Деле Алли в штрафной площади.



Оставшись вдесятером, "шершни" дважды пропустили в заключительные пять минут (2:2), а затем потерпели поражение в серии пенальти и покинули соревнование.



Однако "шершни" не согласились с красной карточкой своего защитника и подали апелляцию в FA. Дисциплинарная комиссия признала, что фол Кристиана был исключительно игровым и не заслуживал удаления.



Таким образом, одноматчевая дисквалификация Кабаселе была отменена. Теперь 27-летний бельгиец, сыгравший каждую минуту каждого поединка "Уотфорда" в этом сезоне, сможет отправиться на выезд к "Арсеналу".