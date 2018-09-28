Рэмси не хочет уходить из "Арсенала" в январе

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси предпочел бы покинуть клуб свободным агентом в конце сезона, а не быть проданным зимой.

На этой неделе стало известно, что "Арсенал" потерял всякую надежду согласовать с 27-летним Рэмси новый контракт. По информации BBC, Аарон потребовал себе зарплату, сопоставимую с окладом плеймейкера Месута Озила.



Позже выяснилось, что "Арсенал" может продать валлийца уже в зимнее трансферное окно. В противном случае "канониры" рискуют потерять Аарон следующим летом безо всякой компенсации.



Как сообщает Daily Mail, сам Рэмси не будет форсировать свой уход из "Арсенала". Аарон понимает, что получит в другом месте более весомый оклад, если его новый клуб сэкономит на сумме отступных.



В числе главных претендентов на Рэмси издание называет "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ювентус". Туринский клуб специализируется на подписании свободных агентов: прошлым летом клуб забрал Эмре Джана из "Ливерпуля".