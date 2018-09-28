Грилиш был расстроен, что не перешел в "Тоттенхэм"

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш признался, что был расстроен несостоявшимся переходом в "Тоттенхэм" минувшим летом.

На текущей неделе Грилиш заключил новый контракт с бирмингемским клубом, увеличив свою зарплату в два раза — примерно до 45 тысяч фунтов в неделю.



Новая сделка отметила продемонстрированный Джеком прогресс, а также стало утешением за то, что 23-летнему игроку так и не удалось перебраться под крыло Маурисио Почеттино, хотя он этого явно хотел. Впрочем, Грилиш этого и не скрывает.



"Конечно, от некоторого разочарования никуда не деться. Только посмотрите, чего добились "шпоры" в этом сезоне. Они обыграли "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" со счетом 3:0, они играют с "Барселоной" в Лиге Чемпионов на следующей неделе".



"Я чувствовал, что в случае перехода туда смогу претендовать на вызов в сборную Англии к концу года. Я бы никогда не перешел туда чисто для количества".



"Естественно, я бы не смог сразу претендовать на место в стартовом составе — только посмотрите, какими хорошими игроками они обладают. Но я искренне считаю, что после месяца-двух тренировок я бы смог приносить реальную пользу".



"На старте сезона я не мог думать ни о чем другом. Да и даже после закрытия трансферного окна, в конце августа, я не был в порядке", — сообщил Грилиш The Telegraph.