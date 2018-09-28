Фабрегас предупредил "Челси", что удержать Азара следующим летом будет гораздо сложнее

Сеск Фабрегас и Эден Азар Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас предостерег свой клуб, что сохранить плеймейкера Эдена Азара на "Стэмфорд Бридж" следующим летом будет гораздо сложнее.

Минувшим летом "синие" без особых проблем оградили 27-летнего бельгийца от интереса "Реала". Азар этим ничуть не расстроился и в великолепной форме начал новой сезон, забив уже шесть голов.

Однако пока "Челси" не преуспел в продлении сотрудничества со своим ключевым игроком, и по окончании сезона Эден может оказаться в той же ситуации, что и голкипер Тибо Куртуа минувшим летом — партнер Азара по сборной Бельгии использовал в своих интересах ситуацию с истекающим через 12 месяцев контрактом и уехал выступать в Мадрид.

"Решение о том, чтобы не продавать его летом, было легким, потому что сколько на данной стадии может стоить Эден? Немногие команды в мире могут его себе позволить. У него остается еще два года по своему контракту".

"В следующем году, если у него будет оставаться только один год, история будет другой. У клуба уже не будет столько власти в этой ситуации, а Эден — один из лучших игроков в мире".

"Учитывая текущее положение дел на рынке, приобрести его, когда у такого игрока остается еще два года по контракту, было практически невозможно. Я не думаю, что клубу было сложно принять это решение", — сообщил Фабрегас Evening Standard.



Метки Азар, Фабрегас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2018 09:00

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Последние комментарии:




  1. electric 28.09.2018 11:03 # electric
    Обошел нулячего мурену и уже невроте6енным топом окрестили. Просто орево!

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  2. firmino9 28.09.2018 10:26 # firmino9
    Стоит признать Азар набрал бешенную форму. Надеюсь останется в Челси. Такие игроки красят АПЛ. Нах идти по типичному пути Барса/Реал.
    Сарри дает ему свободу на поле, вот он и играет в свое удовольствие.

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  3. funkyfresh 28.09.2018 10:22 # funkyfresh
    Слишком много хайпа. Несомненно, топ игрок, но всю карьеру ему не хватает стабильности. Хотя бы матч с вх недавний - очень слабо.

    Челси надо ставить системную игру, а не молиться на новый контракт Азара.

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  4. kalei 28.09.2018 10:11 # kalei
    Чет прям все дротят на азара)

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  5. lampard88888888 28.09.2018 10:08 # lampard88888888
    Он имеет ввиду , что качество обводок улучшится?? И его вообще никто не удержит?

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  6. chr1s8rown 28.09.2018 09:31 # chr1s8rown
    хазар заслужил вместе выступать с великим салахом . пусть перейдёт в ЛФК

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  7. chelsealondon 28.09.2018 09:27 # chelsealondon
    Слишком много Азара, топарь конечно жуткий....на этой неделе концентрация Азара просто зашкалит, после очередного хет трика....

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