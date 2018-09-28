Фабрегас предупредил "Челси", что удержать Азара следующим летом будет гораздо сложнее

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас предостерег свой клуб, что сохранить плеймейкера Эдена Азара на "Стэмфорд Бридж" следующим летом будет гораздо сложнее.

Минувшим летом "синие" без особых проблем оградили 27-летнего бельгийца от интереса "Реала". Азар этим ничуть не расстроился и в великолепной форме начал новой сезон, забив уже шесть голов.



Однако пока "Челси" не преуспел в продлении сотрудничества со своим ключевым игроком, и по окончании сезона Эден может оказаться в той же ситуации, что и голкипер Тибо Куртуа минувшим летом — партнер Азара по сборной Бельгии использовал в своих интересах ситуацию с истекающим через 12 месяцев контрактом и уехал выступать в Мадрид.



"Решение о том, чтобы не продавать его летом, было легким, потому что сколько на данной стадии может стоить Эден? Немногие команды в мире могут его себе позволить. У него остается еще два года по своему контракту".



"В следующем году, если у него будет оставаться только один год, история будет другой. У клуба уже не будет столько власти в этой ситуации, а Эден — один из лучших игроков в мире".



"Учитывая текущее положение дел на рынке, приобрести его, когда у такого игрока остается еще два года по контракту, было практически невозможно. Я не думаю, что клубу было сложно принять это решение", — сообщил Фабрегас Evening Standard.