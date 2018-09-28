Йоканович хочет, чтобы Сессеньон заключил новый контракт с "Фулхэмом"

Главный тренер "Фулхэма" Славиша Йоканович пообещал сделать все возможное, чтобы склонить юное дарование Райана Сессеньона к новому контракту.

В прошлом сезоне 18-летний Сессеньон сыграл ключевую роль на пути "дачников" к возвращению в Премьер-Лигу. Райан был признан Игроком Года в Чемпионшипе, а также получил несколько других индивидуальных наград.



Английские гранды не оставили без внимания успехи Сессеньона, однако тот на днях признался, что у него не было и мысли об отъезде из "Фулхэма" минувшим летом. Теперь "дачники" хотят, чтобы Райан заключил новую сделку и утвердился бы на уровне Премьер-Лиги, прежде чем задумался об уходе на повышение.



"Это не в моих руках, но я думаю, каждый понимает, что он важен для нас. Со своей стороны я на 100 процентов поддержу инициативу клуба и постараюсь убедить игрока заключить новый контракт с нами. Я считаю, что это хорошая идея, и я лишь могу подбодрить Райана, чтобы он сделал этот шаг".



"Когда я это сделаю, дальше дело будет за семьей Сессеньона, его агентом и его окружением. Я буду удовлетворен, если он решится заключить новый контракт. Надеюсь, мы найдем способ договориться", — цитирует Йокановича Sky Sports.