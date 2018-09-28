Азар: "Меня не волнуют голы — только трофеи"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что нацелен на трофеи, а индивидуальные голевые достижения не имеют для него значения.

Завоевав со сборной Бельгии бронзовые медали на Чемпионате Мира в России, по возвращении в клуб Азар только улучшил свою форму и в среду против "Ливерпуля" забил уже свой шестой гол в этом сезоне.



Главный тренер "синих" Маурицио Сарри уже предположил, что Эден способен покорить планку в 40 голов за сезон, однако сам бельгиец помышляет о другом.



"Если честно, у меня нет какой-то цели в плане голов. Моя единственная цель — выигрывать что-нибудь каждый год. Я хочу трофеев".



"Не имеет значения, как много голов я буду забивать. Вы же знаете меня, я не волнуюсь насчет количества голов. Я просто хочу наслаждаться своей игрой и выигрывать матчи".



"В данный момент я забиваю голы, и поэтому каждый говорит, что я в топ-3 лучших игроков мира. Мне приятно это слышать, но я просто хочу продолжать. Я тот же игрок, что и два года назад, три года назад. Сейчас у меня период, когда я забиваю много голов, и я хочу продолжать это делать. Это будет непросто. Особенно в Премьер-Лиге".



"Меня не покидает хорошее предчувствие с финала Кубка Англии. Вы и сами это видите. Я играю за сильные команды — здесь в "Челси" и в сборной Бельгии, которая очень хорошо выступила на Чемпионате Мира, и это помогает мне играть еще лучше", — цитирует Азара The Telegraph.



Также Эден в очередной раз выступил с похвалой стиля нового тренера "Челси" Маурицио Сарри.



"Не хочу проявить неуважение к Роберто Мартинесу, но когда он закончит работать со сборной Бельгии, мы можем подумать насчет приглашения Сарри", — добавил Азар.