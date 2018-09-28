Райола обсудит с "Юнайтед" будущее Погба в ноябре

Агент Мино Райола в ноябре проведет встречу с руководством "Манчестер Юнайтед", чтобы обсудить будущее полузащитника Поля Погба.

За последнюю неделю и без того достаточно скверные отношения Погба и Жозе Моуриньо достигли своего дна. Наставник "красных дьяволов" лишил Поля статуса вице-капитана, и все больше кажется, что вдвоем они ужиться в одном клубе никак не смогут.



Как утверждает The Guardian, теперь Райола хочет знать, будет ли позволено его клиенту покинуть "Олд Траффорд" в январе или по окончании сезона. Возможность продать Погба была у "Юнайтед" еще минувшим летом, но тогда "дьяволы" без колебаний отклонили предложение "Барселоны" в размере 45 миллионов фунтов плюс Йерри Мина и Андре Гомеш.



При этом Райола не собирается бить тревогу и немедленно срываться в Манчестер. Мино предпочитает подождать до ноября и посмотреть, как будут развиваться отношения Погба и Моуриньо, и будет ли Жозе все еще занимать свой пост к тому времени.