Александар Митрович. На кураже

Существует категория игроков, для которых очень важно поймать кураж, чтобы демонстрировать хорошую игру. Особенно это касается форвардов, главное качество которых — результативность. Александар Митрович именно из таких, и сейчас он, как говорится — on fire.

Сейчас Александар Митрович вместе с Эденом Азаром — лучшие бомбардиры Премьер-Лиги, забившие в первых шести матчах чемпионата по пять мячей. При этом бельгиец дважды реализовал пенальти, а все голы серба — с игры. С февраля же 2018, когда Митрович присоединился к "Фулхэму" на правах аренды, он отличился в чемпионате уже 17 раз — за этот период на Туманном Альбионе никто не забивал больше. Ни Мохамед Салах, ни Харри Кейн, ни Серхио Агуэро, ни Ромелу Лукаку, ни упомянутый Азар — больше Митровича в Англии с февраля не забивал никто!



За этот же период он забил восемь мячей в составе сборной Сербии, отличаясь там в среднем один раз за 93 минуты. Как только "Фулхэм" гарантировал себе повышение в классе и отпраздновал его на "Уэмбли", Митрович оформил хет-трик в ворота сборной Боливии, а затем забил на Чемпионате Мира в ворота Швейцарии — в матче, где сербы могли рассчитывать на большее, но обидно проиграли.



Когда же Митрович вернулся с мундиаля, и сборная Сербии начала знакомиться с новым турниром — Лигой Наций УЕФА — он оформил дубль в ворота сборной Румынии, где второй гол был не только гениальной импровизацией, но и решающим шагом к новому рекорду результативности сборной Сербии. Теперь именно Митрович, а не другой высокий и мощный форвард Никола Жигич — лучший бомбардир сборной Сербии всех времен. Лишь пару недель назад Александару исполнилось 24 года, и можно не сомневаться, что он задержится на вершине списка сербских бомбардиров на долгие годы.



Кажется, Митрович и не заметил летнего межсезонья, и, видя этого парня в деле, понимаешь, почему он из тех, кто воспитан на красном мясе, и о лишних килограммах тут речи не идет. 90 кг боевого веса серб использует на поле по назначению, напоминая танк, остановить который можно только не без вреда для собственного здоровья. Совсем не зря его сравнивают сейчас с Дидье Дрогба и Диего Костой — есть в нем что-то и от ивуарийца, и от испанобразильца, но пока что немного не хватает класса, чтобы стать в ряд с этими парнями.



Чтобы подписать Митровича в последний день трансферного окна, Славише Йокановичу нужно было всего лишь сбросить ему несколько скриншотов в Snapchat. Как только "Фулхэм" и "Ньюкасл" договорились между собой о сумме отступных, Митрович сразу же дал согласие на переход на постоянной основе, так как на "Крэйвен Коттадж" он чувствует себя как дома, а в "Ньюкасле" с Рафой Бенитесом не сработался.



Изначально Митрович прибыл на север Англии летом 2015 года с большими надеждами, будучи купленным за 13 миллионов фунтов в "Андерлехте". Оказалось, что Александар с детства поддерживал "сорок" — еще с тех пор, как его любимый и родной "Партизан" не пустил "Ньюкасл" в групповой раунд Лиги Чемпионов. Изначально все у Митровича на "Сент-Джеймс Парк" складывалось довольно неплохо, но с приходом Бенитеса он скис — возникли проблемы с чрезмерной агрессией на поле и ненужными красными карточками, а главное, что серб не подходил испанцу по стилю игры.



После вылета в Чемпионшип Бенитес стал строить команду с прицелом на возвращение в элиту и начал ставить ей контратакующий стиль игры. При такой задаче Митрович просто оказался ненужным Бенитесу, а так как стоил он "сорокам" приличных денег, вопрос о его продаже за сумму меньшую, чем 10 миллионов фунтов, не шел. Когда же "Ньюкасл" вернулся в Премьер-Лигу, Митрович стал играть еще реже, но вопрос с его арендой удалось решить только в последний день зимнего трансферного окна 2018 года, когда серб понадобился своему соотечественнику Славише Йокановичу.



Йоканович был легендой "Партизана" и начинал свою самостоятельную тренерскую карьеру там же, потому Митрович с его непростым характером был для него почти родным человеком. Славиша старался брать игроков, которым не требовалось время для адаптации в Англии, а в лице Митровича он получал еще и соотечественника, что было двойной удачей. К тому же Йоканович, в отличие от Бенитеса, нуждался именно в таком пробивном и мощном форварде.



И стоит сказать, никто не прогадал в случае с этим союзом. Чтобы вернуть свое бомбардирское чутье и кураж, Митровичу понадобилось всего три матча. Затем он выдал серию из пяти результативных поединков кряду с семью забитыми голами, а "Фулхэм" начал регулярно выигрывать. Сам Митрович и раньше был желанным гостем в сборной Сербии, но теперь, перед Чемпионатом Мира, его место на острие атаки уже не обсуждалось — вдобавок в товарищеском матче с Нигерией в марте он отметился дублем, а перед самым мундиалем случился и уже упоминавшийся хет-трик с Боливией.



К слову, лучший свой матч в "Ньюкасле" Митрович провел очень оригинально — это было практически прощание с Премьер-Лигой в последнем матче сезона 2015/16, и Александар попрощался с элитой на тот момент очень оригинально — отдал результативную передачу на Вейналдума, забил сам, а затем удалился. Всего шесть игроков в истории Премьер-Лиги совершали такой своеобразный хет-трик, но Бенитеса он тогда совсем не впечатлил.



Йоканович же знал, что здоровая агрессия Митровича, направленная в верное русло, принесет его команде неоценимую пользу. Да, серб не относится к категории форвардов с хорошей реализацией моментов — для забитого гола ему нужно пристреляться и упустить парочку шансов. Но — "Фулхэм" тем и подходил Митровичу, что моменты эти создавал регулярно, причем хватало и нагрузки кроссовой, которая при наличии на острие атаки такого гренадера, как Александар, легко конвертировалась в голы.



Митровича сложно назвать сколько-нибудь техничным игроком, но главные его качества — напор, целеустремленность, уверенность в себе — помогают ему забивать даже после нескольких упущенных моментов. Он просто непрошибаем, и до тех пор, пока не увидит мяч в воротах, не успокоится. В недавнем матче с "Уотфордом" игра у "Фулхэма" откровенно не шла, так как в команде много новичков, которым нужно сыграться, плюс Йоканович немного меняет стиль игры команды при контроле мяча, что также сказывается — процент брака в передачах велик, и доставить мяч к штрафной соперника не так уж просто. Но Митрович даже при таком рваном рисунке игры у "Фулхэма" свой гол забил и позволил команде сыграть вничью — причем вышедший на замену Вьетто и другие игроки в линии атаки заразились именно целеустремленностью и энергией Митровича, который верил в себя и команду до конца. Если нельзя открыть дверь, нужно высадить ее с плеча — таков принцип Митровича при штурме ворот соперника.



Что мы имеем сейчас? По большому счету Митрович, наконец, вышел на пик формы и собственных возможностей только сейчас — в 2018 году, когда в него поверили Йоканович и "Фулхэм". Сейчас он находится на кураже и забивает практически в каждом втором матче, что помогает "дачникам" удерживаться на плаву даже в условиях затянувшейся адаптации новичков. Когда же паззл, который составляет Йоканович, сойдется, а также наберет оптимальную форму еще и Райан Сессеньон, Митрович будет просто неудержим. Физически он сейчас также на пике, как и по части психологии — в 24 года он выглядит идеально сложенным таранным форвардом, коих в Премьер-Лиге сейчас не так уж и много. Против такого по-спортивному наглого и физически мощного форварда очень тяжело защитникам, а не стоит забывать, что Митрович к тому же и серб, а это значит, что в его арсенале есть все те приемы, которыми славился Диего Коста — тычки, удары исподтишка и другие малоприятные для соперников Митровича вещи.



В будущем Митрович вполне мог бы стать лидером атак "Челси" — по своему стилю он идеально подходит традициям этой команды, а "плюшевый" Альваро Мората там выглядит человеком временным. Нынешний Митрович не слабее Альваро по части игры головой, но у него куда больше куража, уверенности в себе и работоспособности, чем у нынешнего Мораты. Но пока что он забивает за "Фулхэм" — 2018 год стал его лучшим в карьере временем, и у серба еще есть время, чтобы установить несколько личных рекордов, параллельно поднимая команду в середину таблицы.







Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru