Форма "Ливерпуля" "устрашает" Гиггза

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз признался, что его "устрашает" форма "Ливерпуля", однако преимущество в чемпионской гонке он все равно отдает "Манчестер Сити".

После шести туров нового сезона "Ливерпуль" является единоличным лидером Премьер-Лиги. Гиггз впечатлен умением "красных" добиваться результата при не всегда хорошей игре, но все равно считает, что этого будет мало для титула.



"В некоторых своих матчах "Ливерпуль" не играет хорошо, но все равно выцарапывает результаты, что весьма устрашает. Если тебе удается делать это, то это свидетельствует о чемпионской форме. Они не только способны класть по-три четыре гола за матч, но и выгрызать результаты там, где тебе необходимо побеждать".



"Похоже, что титул достанется "Манчестер Сити" или "Ливерпулю", хотя нельзя списывать со счетов и "Челси", ведь они играют хорошо. Вернитесь на два года назад, когда они стали чемпионами, и они все еще сохраняют игроков, которые знают, как это делается. У "Ливерпуля" таких игроков нет, однако всегда нужно с чего-то начинать, и "Ливерпуль" производит впечатление".



"Что касается "Манчестер Сити", то я видел их против "Лиона", и могло показаться, что что-то не в порядке. Однако затем они сняли все сомнения против "Кардиффа". Поэтому я бы сказал, что это будет гонка этих двух команд, плюс нельзя списывать со счетов "Челси".



"И все же я поставлю "Манчестер Сити" немного выше — исключительно потому, что Пеп Гвардиола обычно побеждает и во втором сезоне после чемпионства в лиге, вдобавок они сохраняют игроков, которые завоевали титул", — сообщил Гиггз Sky Sports.