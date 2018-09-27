Уэлбек готов ждать своего шанса в Премьер-Лиге
Нападающий "Арсенала" Данни Уэлбек заявил, что готов быть терпеливым в ожидании своего шанса в Премьер-Лиге.
Уэлбек сыграл лишь 11 минут на Чемпионате Мира в России за сборную Англии, однако это не позволило ему целиком провести предсезонную подготовку и сразу же впечатлить нового тренера "канониров" Унаи Эмери.
В среду вечером против "Брентфорда" Данни только во второй раз в этом сезоне появился в стартовом составе "Арсенала", но своим шансом распорядился сполна, оформив дубль и поспособствовав победе со счетом 3:1. Теперь Уэлбек готов терпеливо ждать возможности блеснуть в Премьер-Лиге.
"Что я думаю по поводу того, что еще не выходил в старте в Премьер-Лиге? Ты должен уметь ждать своего шанса".
"Некоторые парни немного дольше меня готовились к сезону, и это слегка осложнило мою ситуацию. Я вернулся из отпуска немного позже, чем остальные".
"Я провел 90 минут на прошлой неделе (против "Ворсклы" в Лиге Европы), 90 минут сегодня, и я просто собираюсь использовать это в качестве отправной точки, чтобы продолжать улучшать свою форму", — цитирует Уэлбека Sky Sports.
27.09.2018 23:00
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Блейд пока на старт не тянет..
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ну а хуль, на окладе же, бьонсе
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