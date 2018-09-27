"Барселона" будет готова заплатить только половину от того, что МЮ хочет за Погба

В данный момент у "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" существуют двукратные разногласия в оценке стоимости полузащитника Поля Погба.

Будущее Погба на "Олд Траффорд" оказалось под большим вопросом после очередного — и самого масштабного — конфликта с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуриньо, который разжаловал Поля из числа вице-капитанов.



По слухам, свое решение запретить 25-летнему полузащитнику сборной Франции носить капитанскую повязку Моуриньо принял после того, как Погба сообщил ему о своем желании уйти в "Барселону".



Достоверно известно, что "Барселона" пытались приобрести Поля еще минувшим летом. Агент Мино Райола уже согласовал условия личного контракта с каталонским клубом, однако "Юнайтед" наотрез отказался обсуждать продажу своей звезды.



Ожидается, что по окончании этого сезона чемпионы Ла Лиги вернутся за Погба, однако Daily Mirror утверждает, что на "Ноу Камп" готовы заплатить за Поля только около 100 миллионов фунтов — в два раза меньше суммы, в которую игрока оценивают на "Олд Траффорд".



Издание подчеркивает, что "Барселона" возобновит интерес к Погба только следующим летом и не будет пытаться заключить сделку в январе. "Сине-гранатовые" надеются сбить цену благодаря тому, что по окончании сезона у Поля останется только два года по контракту.



При этом для самого француза "Барселона" остается абсолютным приоритетом. Выступать за "Реал", ПСЖ или снова за "Ювентус" у Погба нет особого желания.